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Loïs Openda (OL) sort sur blessure contre Lens (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)

Lens - OL (2-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

  • par Gwendal Chabas

    • L'OL a chuté pour la première fois de la saison à Lens vendredi (2-1). Il regrettera sans doute sa première période, alors que Dominik Greif et les entrants ont tout tenté. Retrouvez le baromètre de ce match par la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

    On a moins aimé : des retrouvailles difficiles pour Loïs Openda

    Abner, Pavel Šulc ou encore Corentin Tolisso n'ont pas montré leur meilleur visage vendredi à Lens (2-1). Mais celui qu'on attendait un peu plus, c'est Loïs Openda. L'attaquant revenait à Bollaert, théâtre de bon nombre de ses exploits lors de son passage dans le Nord. Mais la soirée ne s'est pas déroulée comme prévu pour le Belge. Il a constamment été chassé par les défenseurs adverses, parfois à la limite, ce qui a eu le don de l'agacer.

    Et après une énième charge dans son dos, il a repris en boitant bas, avant de s'allonger et de s'arrêter là. Visiblement touché à la cheville, l'avant-centre est sorti à la 59e minute. Pour l'OL, il faut espérer que ce ne soit pas trop grave. Mais sur sa prestation, le footballeur prêté par la Juventus a eu beaucoup de mal à s'exprimer. Il y a eu l'agressivité de ses gardes du corps évidemment, mais quand il a pu s'en extraire, il n'a pas fait les bons choix ou eu la justesse technique pour porter une formation qui en avait besoin.

    On a aimé : Dominik Greif et les entrants auront essayé de sauver les meubles

    En première période, alors que l'équipe a petit à petit coulé, il est le seul à avoir tenu la barre. Dominik Greif a réalisé quatre arrêts décisifs, dont trois avant la pause (12e, 44e et 45e). Il a en revanche été surpris, comme toute la défense, sur cette touche vite jouée et conclue finalement par Florian Sotoca. Moins sollicité dans le second acte, le portier s'est encore incliné sur un coup de tête de Matthieu Udol sur lequel il ne pouvait pas faire grand-chose.

    Cela lui laissera un goût amer, car l'Olympique lyonnais n'est pas passé si loin du hold-up. Notamment grâce aux entrants, en particulier Keito Nakamura et Khalis Merah. Le Japonais a certes provoqué le coup franc du deuxième but lensois, mais il s'est aussi montré très remuant et dangereux pour les Sang et Or. Il ne lui a manqué que le dernier geste. Le jeune milieu, lui, a marqué son premier but en championnat et relancé le suspense, en vain.

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