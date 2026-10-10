OL Lyonnes : Damaris et Weir buteuses vainqueures en sélection

Dans les nombreux barrages européens pour la Coupe du monde, les joueuses d’OL Lyonnes ont connu de bonnes soirées avec que des victoires. Damaris Egurrola et Caroline Weir y ont même ajouté un but.

De matchs à enjeux, il en est question pour de nombreuses joueuses d’OL Lyonnes. Si l’équipe de France ou encore l’Allemagne ont validé pour la Coupe du monde 2027, d’autres sélections européennes cherchent encore à décrocher ce précieux billet via des barrages. Pour le moment, tous les feux sont au vert pour les nombreuses Fenottes dans ce cas. Dans ces "demi-finales", les Pays-Bas ont pris plus qu’un certain avantage face à la Hongrie. En s’imposant 8-0 à Felcsút, les Bataves ont quasiment validé leur présence en finale. Titulaire, Damaris Egurrola s’est invitée à la fête offensive marquant un but juste après le retour des vestiaires (49e).

Engen et Hegerberg prennent aussi une option avec la Norvège

La milieu n’a pas été la seule buteuse dans les rangs lyonnais. Brassard de capitaine autour du bras, Caroline Weir a guidé l’Ecosse vers une belle option contre la Tchéquie. Après une première mi-temps durant laquelle les Écossaises ont plutôt subi, Weir a enlevé une belle épine du pied de sa sélection à la 57e minute, en trompant Votikova. De leur côté, Ingrid Engen et Ada Hegerberg, capitaine de la Norvège, ont également pris une option sur la qualification grâce à une victoire 2-0 en Roumanie. Les deux Lyonnaises étaient titulaires et ont joué l’intégralité de la rencontre.