Des retours de trêve toujours aussi compliqué pour l'OL et Fonseca

Auteur d'une prestation plus qu'aboutie contre Rennes avant la trêve, l'OL a été méconnaissable vendredi soir à Lens. Les retours de trêve internationale sont toujours aussi difficiles à gérer sous Paulo Fonseca.

C'est une statistique qui a largement fait parler pendant la trêve internationale. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent durant trois semaines. Après avoir dominé Rennes de la tête et des épaules le 19 septembre dernier, l'OL allait-il réussir à gérer sa reprise ? En se déplaçant à Lens, cela n'avait rien d'une partie de plaisir malgré les résultats compliqués des Nordistes. Mais avec un changement de coach et donc une certaine inconnue, la question se posait forcément. Et la réponse a été négative.

Cinq points sur vingt-et-un possibles

Non, le club lyonnais n'arrive toujours pas à gérer ces retours de trêve depuis l'arrivée de Paulo Fonseca avec cette nouvelle défaite dans le nord de la France (2-1). Avec le Portugais débarqué en février 2025, l'OL n’a remporté qu’un seul de ses sept matchs de retour de trêve (hors coupures estivales). Sur 21 points possibles, Corentin Tolisso et ses coéquipiers n'en ont récolté que cinq (2 nuls, 4 défaites). Un bilan qui fait tâche, d'autant plus quand on se rappelle à quel point la course à la Ligue des champions s'est jouée à peu de choses la saison passée...