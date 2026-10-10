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Yannick Cahuzac, entraîneur de Lens
Yannick Cahuzac, entraîneur de Lens (@RC Lens)

Cahuzac "content" de la victoire de Lens contre l'OL (2-1)

  • par David Hernandez

    • Pour sa première sur le banc au stade Bollaert, Yannick Cahuzac a réussi son baptême du feu à domicile. Le coach du RC Lens était logiquement satisfait de la victoire de siens, mais surtout du contenu offert aux supporters lensois.

    C'est une première réussi. Nommé sur le banc du RC Lens avant la 5e journée de Ligue 1, Yannick Cahuzac dirigeait sa première rencontre au stade Bollaert vendredi soir face à l'OL. L'entraîneur lensois ne pouvait que se réjouir de la victoire des Sang et Or (2-1), en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. "Je suis content du résultat mais surtout content du contenu. J'avais demandé à mon groupe de jouer avec personnalité, de retranscrire tout ce qu'ils avaient mis en place au quotidien et je suis très fier de ça", a félicité le technicien après sa première victoire en tant qu'entraîneur principal sur le banc lensois. "Je trouve qu'on a été très proactifs, on a maîtrisé notre possession, on lui a donné du sens."

    "On a été proactifs pour les agresser"

    A l'image de ce qui a été mis en avant par Paulo Fonseca et Corentin Tolisso, la première période dominée de la tête et des épaules par les Sang et Or, notamment grâce à un pressing très efficace. "On avait bien travaillé notre animation défensive pour être hyper proactifs, pour pouvoir les agresser et les empêcher de construire le jeu", a souligné le technicien nordiste. Pour son premier match à Bollaert, le deuxième depuis le départ de Dino Toppmöller, Cahuzac a notamment choisi de titulariser l'expérimenté Florian Sotoca, auteur d'une très bonne partie et de l'ouverture du score lensoise. Un choix de onze de départ dicté par le travail accompli pendant la trêve. "On a travaillé pas mal de phases et je me voyais mal titulariser un international qui était arrivé un ou deux jours avant, sans avoir les repères", a raconté Cahuzac. Une réflexion différente de celle de Fonseca.

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