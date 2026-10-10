Lens - OL (2-1) : Greif regrette la coupure de la trêve internationale

Obligé de s'incliner à deux reprises bien qu'ayant réalisé quelques arrêts, Dominik Greif ne cachait pas sa déception après le match. Regrettant le visage affiché par l'OL, le portier slovaque pointait également la coupure de trois semaines et une seule séance collective au complet.

Quand le meilleur joueur de ton équipe sur 90 minutes est le gardien, cela n'est jamais vraiment bon signe. Vendredi soir, Dominik Greif aurait certes pu être un peu plus souverain sur le deuxième but lensois, mais le Slovaque a pendant longtemps maintenu l'OL à flot pour croire encore à une égalisation après le but de Florian Sotoca. Cela n'a pas suffi puisque le club rhodanien est reparti avec zéro point de son déplacement dans le nord de la France (défaite 2-1).

"Jamais simple de rentrer la veille d'un match"

Sur l'ensemble de la rencontre, on peut penser que cela reste mérité tant les Lyonnais n'ont rien montré pendant près d'une heure. La faute à une tactique défaillante. Et sur ce point, le gardien estime que la trêve internationale n'a pas fait du bien. "C'est dommage que la trêve ait coupé notre bonne période. C’était un peu compliqué de savoir tout ce qui a été préparé en vue de ce match, même si le staff met en place pas mal de vidéos et que le coach répète ses principes. Je ne sais pas vraiment quand les autres internationaux sont rentrés, mais de mon côté, notamment sur le pressing, je n’avais pas tous les éléments bossés cette semaine. Ce n’est jamais simple de rentrer la veille d’un match, mais ça ne doit être en aucun cas une excuse."

Des déclarations qui interpellent forcément puisqu'avant la rencontre, Paulo Fonseca insistait sur le fait que le groupe avait travaillé sur plusieurs principes pendant cette trêve et qu'ils avaient été plutôt bien compris. Force est de constater que cela n'a pas pris.