Fonseca (OL) : "On a donné une mi-temps à Lens"

Regrettant le peu de préparation de la rencontre, Paulo Fonseca ne voulait pas pour autant se trouver des excuses. L'OL est passé complètement à côté de sa première mi-temps à Lens et n'a réagi que trop tardivement.

On savait les retours de trêve très compliqués à l'OL. Le déplacement à Bollaert l'a une nouvelle fois confirmé vendredi soir. Étincelante contre Rennes avant la coupure, la formation lyonnaise a été à des années-lumière de ce qu'elle avait proposé trois semaines auparavant. Ce n'est pourtant pas la faute à un turnover trop excessif de Paulo Fonseca. Au contraire, le Portugais avait plutôt misé sur la continuité, ne faisant entrer que Ruben Kluivert dans le onze, la faute à la blessure de Moussa Niakhaté.

Néanmoins le visage montré dans le nord de la France a été diamétralement opposé à celui affiché au Parc OL le 19 septembre dernier. Méconnaissable, l'OL est passé complètement à côté de son match ou du moins de sa première mi-temps. Un constat que ne pouvait occulter Fonseca après la défaite 2-1. "On avait préparé une façon de presser, de défendre, d’être rigoureux, et ce que l’on a fait était loin de ce que l’on avait préparé, a-t-il avoué en conférence de presse à nos confrères. On avait des problèmes défensivement, parce qu’on était loin, on ne pressait pas bien, et après avec le ballon, on forçait sur les côtés tout le temps. Cela a donné 45 minutes à Lens."

"On a fait trop d'erreurs techniques"

De nouveau disposé dans un 4-4-2 losange avec Sulc derrière le duo Openda - Nuamah, l'OL n'a jamais réussi à trouver la faille, se montrant bien plus proche de ce qu'il avait livré face au Paris FC. Un jeu sans saveur où le déchet technique a été bien trop important pour espérer quelque chose. "On avait des difficultés en première mi-temps, car on avait du mal à récupérer les ballons, et quand on l’avait, on faisait beaucoup d’erreurs techniques. On aurait dû avoir plus de patience pour trouver les meilleurs espaces, les meilleures accélérations." Si la pause a permis de remettre les têtes à l'endroit, le rendu ne fut guère mieux et c'est presque une défaite logique.