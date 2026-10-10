Lens - OL (2-1) : Openda a quitté Bollaert en béquilles

Sorti à l'heure de jeu suite à un mauvais coup d'Ismaëlo Ganiou, Loïs Openda a quitté le stade de Lens en béquilles. Après la rencontre, Paulo Fonseca n'a pas souhaité en dire plus sur l'attaquant de l'OL, qui passera des examens ce samedi.

Ce devait être son rendez-vous. En tout cas, il était forcément attendu pour ses retrouvailles avec le stade Bollaert. Trois ans après son départ du RC Lens, Loïs Openda retrouvait le nord de la France et les retrouvailles ne se sont pas passées comme prévu. En plus de la défaite de l'OL en ouverture de cette sixième journée de Ligue 1, le Belge a connu une soirée frustrante. Bien muselé et n'ayant pas grand-chose à se mettre sous la dent, il a forcément eu un peu de frustration.

Mais ce n'était rien à côté de sa sortie à l'heure de jeu alors que les Sang et Or ne menaient que 1-0. Dans un tacle rugueux d'Ismaëlo Ganiou, Openda a quitté le terrain en demandant l'aide de l'équipe médicale, ne pouvant plus poser le pied par terre. Remplacé par Keito Nakamura, il a assisté de loin à la défaite de son équipe.

Des examens dans le week-end

Mais chez les supporters comme dans le staff, la question est désormais de savoir la gravité de cette blessure. Paulo Fonseca n'a pas souhaité en dire plus outre mesure sur la situation, estimant qu'il fallait avant tout passer des examens. Néanmoins, au moment de quitter son ancien stade, Loïs Openda devait avant tout utiliser des béquilles pour pouvoir marcher et rejoindre le bus de l'OL. Pas forcément encourageant même si le club devrait rapidement communiquer. En tout cas, sa participation contre Crystal Palace jeudi prochain semble plus que compromise pour le moment. En espérant que ce ne soit pas pour plus longtemps...