Actualités
Loïs Openda (OL) sort sur blessure contre Lens (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)

Lens - OL (2-1) : Openda a quitté Bollaert en béquilles

  • par David Hernandez

    • Sorti à l'heure de jeu suite à un mauvais coup d'Ismaëlo Ganiou, Loïs Openda a quitté le stade de Lens en béquilles. Après la rencontre, Paulo Fonseca n'a pas souhaité en dire plus sur l'attaquant de l'OL, qui passera des examens ce samedi.

    Ce devait être son rendez-vous. En tout cas, il était forcément attendu pour ses retrouvailles avec le stade Bollaert. Trois ans après son départ du RC Lens, Loïs Openda retrouvait le nord de la France et les retrouvailles ne se sont pas passées comme prévu. En plus de la défaite de l'OL en ouverture de cette sixième journée de Ligue 1, le Belge a connu une soirée frustrante. Bien muselé et n'ayant pas grand-chose à se mettre sous la dent, il a forcément eu un peu de frustration.

    Mais ce n'était rien à côté de sa sortie à l'heure de jeu alors que les Sang et Or ne menaient que 1-0. Dans un tacle rugueux d'Ismaëlo Ganiou, Openda a quitté le terrain en demandant l'aide de l'équipe médicale, ne pouvant plus poser le pied par terre. Remplacé par Keito Nakamura, il a assisté de loin à la défaite de son équipe.

    Des examens dans le week-end

    Mais chez les supporters comme dans le staff, la question est désormais de savoir la gravité de cette blessure. Paulo Fonseca n'a pas souhaité en dire plus outre mesure sur la situation, estimant qu'il fallait avant tout passer des examens. Néanmoins, au moment de quitter son ancien stade, Loïs Openda devait avant tout utiliser des béquilles pour pouvoir marcher et rejoindre le bus de l'OL. Pas forcément encourageant même si le club devrait rapidement communiquer. En tout cas, sa participation contre Crystal Palace jeudi prochain semble plus que compromise pour le moment. En espérant que ce ne soit pas pour plus longtemps... 

    à lire également
    Contre Lens, l'OL ne trouve pas la parade
    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Lens - OL (2-1) : Openda a quitté Bollaert en béquilles 07:30
    Contre Lens, l'OL ne trouve pas la parade 09/10/26
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    Lens - OL (2-1) : Tolisso pointe du doigt une défaillance tactique 09/10/26
    Loïs Openda face à Jonathan Gradit lors de Lens - OL (
    Lens - OL (2-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 09/10/26
    L'OL n'est plus invaincu en Ligue 1, il chute plutôt logiquement à Lens (2-1) 09/10/26
    Ruben Kluivert lors de Sparta Prague - OL
    Lens - OL : Kluivert entre dans le 11, Fonseca fait confiance à ses titulaires habituels 09/10/26
    OL : "Top 3 de Ligue 1", Clément Grenier bluffé par Corentin Tolisso 09/10/26
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end 09/10/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL Académie
    OL Académie : les U19 se sont frottés à l'équipe de France universitaire 09/10/26
    Florian Thauvin, capitaine du RC Lens
    Lens - OL : Thauvin, le joueur à surveiller pour les Lyonnais 09/10/26
    Ruben Aguilar, latéral du RC Lens
    OL : Lens reste dans le dur avant les retrouvailles à Bollaert 09/10/26
    Lens - OL : Jean-Clair Todibo forfait, trois retours dans le groupe lensois 09/10/26
    Mohamed Ouedraogo lors de Sparta Prague - OL
    OL : "Il a de grandes qualités", Fonseca réagit à la blessure de Ouédraogo 09/10/26
    Ada Hegerberg avec la Norvège
    OL Lyonnes : Hegerberg, Engen, Dumornay... Quelles internationales jouent ce vendredi ? 09/10/26
    Clinton Mata lors d'OL - Lens
    Lens - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09/10/26
    Felix Bacher lors de Paris FC - OL.
    Lens - OL : Fonseca se veut rassurant sur sa charnière centrale inédite 09/10/26
    Ruben Kluivert face à Pablo Garcia lors de Real Betis - OL
    À Lens, l'OL devrait se rapprocher de son "11-type" 09/10/26
    OL : Ernest Nuamah - Loïs Openda, un duo qui peut faire des étincelles 09/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut