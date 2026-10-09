Contre Lens, l'OL ne trouve pas la parade

Pour la 5e fois sur les sept derniers affrontements, Lens a dominé l'OL. Les Lyonnais n'ont pas la recette visiblement pour contrarier les Sang et Or.

En un match, Dominik Greif est allé chercher le ballon dans ses filets autant de fois (deux) que lors de ses quatre précédentes sorties en Ligue 1. Le nom de son bourreau ? Le Racing Club de Lens. Le gardien doit commencer à en avoir plein le dos de cet adversaire qui ne le met pas en valeur, même si ce vendredi, il est le meilleur des titulaires. C'est dire si le revers 2 à 1 concédé à Bollaert est dans la lignée des autres confrontations depuis la remontée des Sang et Or dans l'élite.

Lens était déjà le dernier tombeur de l'OL en Ligue 1

Sur les neuf derniers duels en championnat, l'Olympique lyonnais a perdu à six reprises (un nul et deux victoires) contre ce rival qui ne lui sied pas du tout. Sans oublier l'élimination en Coupe de France en mars dernier. D'ailleurs, les Lensois étaient déjà les derniers tombeurs des Rhodaniens en Ligue 1, toujours à Décines un soir maudit de mai 2026.

Le cinglant 4-0 subi à la maison est encore dans toutes les têtes, et ce n'est pas avec le résultat de ce 9 octobre qu'il passera mieux auprès des supporters. Malgré une réaction dans la dernière demi-heure, l'équipe de Paulo Fonseca a raté son échéance, avec notamment un problème tactique souligné par Corentin Tolisso. Il y a encore du travail à réaliser à Décines.