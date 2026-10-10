Exempte de championnat en raison du 5e tour de Coupe de France, la réserve de l’OL va malgré tout garder le rythme avec la venue de Chamalières en amical. Une rencontre qui permettra aux "pros" comme Rémi Himbert de gratter des minutes.

Les absences auraient pu faire mal et finalement, la réserve de l’OL s’en est plutôt bien sortie. Samedi dernier, face à Jura Dolois, elle avait pris le dessus sur la formation jurassienne (0-1) avec un brin de chance, mais surtout avec beaucoup d’absences. Adil Hamdani avait certes rejoint le groupe de Gueïda Fofana après ses trois matchs avec l’équipe de France U18, mais à côté de ça, Noham Kamara, Rémi Himbert, Tiago Gonçalves ou encore Alejandro Gomes Rodriguez brillaient par leur absence. La trêve internationale terminée, le coach lyonnais a pu retrouver un groupe au complet cette semaine. Si Paulo Fonseca a regretté le manque de préparation pour le match à Lens, son homologue de la réserve n’a pas ce souci.

Préparer la venue de Dijon le 17 octobre à Décines

Pas de match de National 2 ce samedi en raison du 5e tour de Coupe de France et donc la possibilité de travailler encore un peu plus grâce à un match amical. Bien que satisfait du début de saison de son groupe, Fofana veut le garder alerte en raison notamment de sa jeunesse. Face à Chamalières, avant-dernier de son groupe en N2, le duo Fofana - Saci va pouvoir peaufiner certains automatismes avec le retour de tous les internationaux, tout en gardant le rythme d’un match. Ce ne sera pas de trop pour Rémi Himbert, par exemple, qui doit gérer la frustration de ne plus être appelé dans le groupe pro depuis quelques semaines déjà.