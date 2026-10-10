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Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024 (AFP)

OL Lyonnes : Bacha, Yohannes, Katoto... quelles internationales jouent ce samedi ?

  • par Enzo Catolino

    • La trêve internationale se poursuit ce samedi 10 octobre pour plusieurs joueuses d'OL Lyonnes. Après une première partie de rassemblement déjà bien chargée, plusieurs Lyonnaises vont retrouver les terrains avec leur sélection.

    Cette journée sera notamment marqué par le duel entre les États-Unis de Lily Yohannes et l'Espagne de Salma Paralluelo, mais aussi par les retrouvailles des Bleues avec la compétition. Au total huit joueuses sont concernées par des rencontres aujourd'hui. Voici le programme détaillé du jour, joueuse par joueuse.

    Selma Bacha, Marie-Antoinette Katoto, Julie Swierot, Vicki Becho (France)

    Quatre Lyonnaises vont retrouver l'équipe de France ce samedi. Après avoir validé leur ticket pour la prochaine Coupe du monde, les Bleues accueillent la Lettonie à Laval, pour leur unique rencontre de cette trêve internationale. C'est une nouvelle occasion pour les Lyonnaises d'engranger encore un peu plus d'expérience.

    France - Lettonie : à 21 h 00 (match amical)

    Salma Paralluelo (Espagne), Lily Yohannes (États-Unis)

    La rencontre la plus particulière de la journée pour OL Lyonnes opposera deux coéquipières. Lily Yohannes et Salma Paralluelo seront adversaires à Washington, où les États-Unis reçoivent l'Espagne pour un match amical. Cette fois-ci, les deux joueuses évolueront dans des camps opposés.

    États-Unis - Espagne : à 20 h 30 (match amical)

    Tarciane (Brésil)

    Tarciane sera également de la partie avec sa sélection pour disputer un premier match amical face à l'Argentine. C'est une nouvelle opposition sud-américaine pour la Lyonnaise, qui entame cette trêve internationale avec ses compatriotes.

    Brésil - Argentine : à 21 h 00 (match amical)

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