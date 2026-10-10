Mené, l'OL n'arrive toujours pas à inverser la tendance à l'extérieur

Mené 2-0 par le RC Lens, l'OL a tenté de revenir dans les dernières minutes. Seulement, la formation lyonnaise poursuit son incroyable série d'être incapable de renverser la situation à l'extérieur quand elle est menée en première.

37%. C'est le pourcentage de victoires de l'OL à l'extérieur en Ligue 1 depuis l'arrivée de Paulo Fonseca sur le banc. En vingt-sept rencontres disputées loin de Décines, le club lyonnais n'en a remporté que dix en championnat. Cela place le Portugais parmi les coachs les moins performants entre Rhône et Saône dans l'exercice au 21e siècle. Seulement, c'est avant tout dans l'incapacité lyonnaise à inverser la tendance que le bât blesse le plus. En s'inclinant 2-1 à Lens vendredi soir, l'OL a poursuivi son incroyable série négative quand il court après le score en premier.

Quatorze défaites sur quinze situations...

Sous les ordres de Paulo Fonseca, il n'y a tout simplement jamais eu de victoire à l'extérieur quand l'équipe recevant a ouvert le score, toutes compétitions confondues. Pire, sans le nul 1-1 à Vigo en Ligue Europa en mars, ce bilan aurait été de 100% de défaites. Sur les quinze situations qui se sont présentées depuis le début du mandat du coach portugais, quatorze ont terminé par un revers, comme mentionné par le compte X @Statsdufoot... Entre mental défaillant sur le terrain et difficulté à s'ajuster sur le banc, ce bilan est comme une pierre dans la chaussure de tout un groupe.