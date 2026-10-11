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Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP

Sylvinho revient sur son passage difficile à l'OL

  • par Enzo Catolino

    • Sept ans après son passage sur le banc lyonnais, Sylvinho est revenu sur cette période. Le technicien brésilien garde un souvenir contrasté à l'OL, tout en estimant que les moments difficiles peuvent être formateurs.

    L'aventure à l'Olympique lyonnais de Sylvinho n'aura duré que quelques mois. Arrivé à l'été 2019 pour succéder à Bruno Genesio, le Brésilien avait été choisi par Juninho, alors nommé directeur sportif, pour incarner une nouvelle dynamique au sein du club rhodanien. Cette première expérience comme entraîneur principal ne s'est pas déroulée comme espéré. Après un début de saison tonitruant, tout s'est compliqué par la suite. Finalement il été démis de ses fonctions en octobre 2019, au lendemain d'une défaite dans le derby face à Saint-Étienne (1-0). Sept ans plus tard, le technicien est revenu sur cette période.

    Un passage éclair sur le banc lyonnais

    Interrogé sur ses éventuels regrets, l'ancien entraîneur lyonnais a livré une réponse nuancée. "Sept ans plus tard, vous me demandez si je le regrette ? Vous me rendez fou ! Mais je vais vous répondre : oui et non", a-t-il expliqué dans une interview à Flashscore. Avec le recul, le Brésilien estime que cette expérience lui a également permis de tirer des enseignements, malgré les difficultés rencontrées.

    "Aujourd’hui, en tant qu’entraîneur, je comprends que les moments difficiles nous apprennent aussi quelque chose", a-t-il poursuivi. Sylvinho considère ainsi que le temps permet de mieux comprendre certaines périodes, même lorsque celles-ci ont été douloureuses sur le moment. Il évoque aussi cette capacité à se reconstruire et à avancer, en comparant ces épreuves aux blessures que peuvent rencontrer un joueur au cours de sa carrière.

    Sylvinho ne tient pas le club responsable

    Toutefois, le technicien a tenu à distinguer son expérience personnelle de l'environnement lyonnais. "Il est vrai que Lyon n’a pas été la meilleure expérience de ma vie. Mais ce n’était pas à cause du club", a-t-il précisé, avant de saluer les personnes qui y travaillaient et le sérieux de l'institution.

    Depuis son départ de l'OL, Sylvinho a poursuivi sa carrière d'entraîneur. Il a notamment dirigé les Corinthians avant de prendre les commandes de la sélection albanaise en janvier 2023. Il a connu l'Euro 2024, avant de quitter son poste en mai 2026, après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Désormais, il est sans poste et peut revenir sur toutes les expériences de sa jeune carrière.

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