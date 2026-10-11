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US Millery-Vourles prolonge son partenariat avec l'OL
US Millery-Vourles prolonge son partenariat avec l’OL (Instagram USMV)

L'OL poursuit son aventure avec l'US Millery-Vourles

  • par Enzo Catolino

    • L'US Millery-Vourles et l'Olympique lyonnais vont continuer à avancer ensemble. Le club de l'Ouest lyonnais a annoncé le renouvellement de sa convention avec l'OL. Ils confirment une nouvelle fois leur statut de club partenaire. La signature vient prolonger une relation déjà établie entre les deux structures.

    Après l'US Meyzieu, l'OL renouvelle sa confiance avec l'US Millery-Vourles. Le club met en avant le travail effectué quotidiennement par ses éducateurs, ses dirigeants et ses bénévoles pour accompagner ses licenciés. Cette nouvelle convention doit permettre au club de poursuivre sa progression tout en gardant un lien étroit avec l'OL.

    Des nouvelles perspectives pour les jeunes

    Au-delà de la reconnaissance accordée au club, cette collaboration doit ouvrir de nouvelles possibilités pour les jeunes licenciés. L'US Millery-Vourles souhaite notamment continuer à développer sa formation et à faire bénéficier ses différentes catégories de l'expérience et du savoir-faire de l'Olympique lyonnais.

    Le partenariat avait déjà été reconduit en 2023 pour une durée de trois saisons. L'accord prévoyait notamment la possibilité pour l'OL d'organiser des stages officiels dans leurs installations à Vourles. Avec cette nouvelle signature, le club de l'Ouest lyonnais entend poursuivre le travail engagé ces dernières années. C'est une continuité importante pour le club qui souhaite grandir tout en offrant le meilleur cadre de progression pour ses jeunes joueurs.

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