OL : un standard technique à rehausser pour plus de régularité

Des ballons perdus en pagaille. Vendredi à Lens (2-1), l'OL a pris une leçon technique par Florian Thauvin et les siens. Et cela a conditionné une partie du match.

Comment réussir à gagner une rencontre lorsque vos meneurs perdent 31 ballons à eux trois ? Voilà un dilemme que l'on pourrait soumettre aux entraîneurs en herbe lorsqu'ils passent leur diplôme. Vendredi, c'est un confrère bien plus expérimenté, Paulo Fonseca, qui a dû y répondre. Et il n'a pas trouvé la solution à ce problème. Dans le système en 4-4-2 installé depuis quatre affiches de Ligue 1, l'OL s'appuie sur Tyler Morton, Corentin Tolisso et Pavel Šulc dans la salle des machines. Ces trois joueurs sont les régulateurs, ceux qui orientent et doivent mettre leurs partenaires dans les meilleures conditions.

Dans des styles évidemment distincts, mais ils sont très importants dans les rouages lyonnais. Sauf qu'à Lens (2-1), contrairement à la belle prestation contre Rennes (4-0), ils n'ont pas montré leur meilleur niveau technique. Et cela a conditionné une partie de la confrontation. L'Anglais a égaré le cuir à 8 reprises, 12 pour le Français et 11 pour le Tchèque. Comme un effet boule de neige, cela a contagionné le reste de l'équipe. A commencer par les latéraux Abner (22 pertes de balle !) et Zachary Athekame (16). Forcément, il est plus compliqué d'instaurer un rapport de domination efficace avec autant d'imprécisions.

Les mêmes maux qu'au Paris FC

Le constat était limpide de la part du coach portugais. "On avait des difficultés en première période car on avait du mal à récupérer les ballons. Et quand on l’avait, on faisait beaucoup de fautes techniques. On aurait dû avoir plus de patience pour trouver les meilleurs espaces, les meilleures accélérations", décryptait-il au coup de sifflet final. Une impression de déjà-vu, puisque les Rhodaniens avaient connu plus ou moins les mêmes déboires au Paris FC mi-septembre (0-0).

De sa position, Dominik Greif n'a pu que constater les dégâts. Le Slovaque a sauvé son camp juste avant la pause sur une erreur de Ruben Kluivert, mis dans l'urgence par Tyler Morton. "On a souffert techniquement et tactiquement, reconnaissait le gardien. On a abandonné pas mal de ballons, on a vu un peu trop de mauvaises transmissions comparativement aux Lensois qui ont mieux maîtrisé. Ça fait une belle différence." L'analogie n'est pas forcément bonne car les Sang et Or n'ont pas les mêmes préceptes de jeu, mais au milieu, le duo Yassine Titraoui - Michaël Cuissance a lâché seulement 11 fois le cuir (12 si l'on ajoute Amadou Haïdara entré à la 54e).

À titre d'exemple, Tyler Morton, Corentin Tolisso et Pavel Šulc avaient égaré à 22 reprises la balle face au Stade Rennais. Et si, à cette faiblesse, on additionne un déficit dans les duels (55% en faveur de Lens), on comprend mieux comment l'OL a pu s'incliner à Bollaert. Au-delà du côté tactique d'ailleurs, que les acteurs interrogés ont aussi évoqué. "On a fait un meilleur deuxième acte, on a régulé à la mi-temps, mais on aurait aimé être plus solides dès l'entame, mieux appliquer les consignes. Le plan était clair. On est tombés sur une belle formation, avec des principes, mais le problème venait de nous", résumait le buteur Khalis Merah.

Un bloc défensif plus exposé avec ces pertes de balle

Pour rééditer la prestation vue contre les Bretons, les Lyonnais devront ne pas descendre en dessous d'un certain standard. Sinon, offensivement, cela donne ce qu'on a observé contre le PFC ou ce vendredi durant les 45 premières minutes. Et dans ces conditions, les attaquants Loïs Openda et Ernest Nuamah ne sont pas mis dans des positions avantageuses, même s'ils ont eu leur lot de mauvaises réalisations également. Surtout qu'en phase défensive, les coéquipiers de Felix Bacher ont eu du mal à se positionner avant de régler la mire.

Est-ce que ce besoin de qualité technique passera par des ajustements dans le 11 ? Dans un bon jour, la question ne se pose pas forcément. Paulo Fonseca semblait en tout cas militer pour renouveler sa confiance aux mêmes titulaires, plus ou moins, face à Crystal Palace (15/10). Mais ça c'était jeudi, avant le revers concédé dans le Nord. Est-ce que des entrants comme Keito Nakamura ou Khalis Merah peuvent lui faire changer d'avis ? Rendez-vous en Ligue Europa, contre un concurrent anglais qui ne pardonnera pas les approximations.