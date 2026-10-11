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Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL académie : la réserve poursuit sa belle dynamique contre Chamalières

  • par Gwendal Chabas

    • Coupe de France oblige, la réserve lyonnaise n'avait pas de match de championnat ce week-end. Mais samedi, elle a dominé le FC Chamalières en amical (2-0).

    Pendant que les clubs de Lyon et du Rhône tentent d'accéder au 6e tour de la Coupe de France, la réserve de l'OL, elle, attend de renouer avec le championnat. Elle a gagné ses deux derniers matchs en National 2, mais il faut jongler avec les premières échéances de cette intemporelle compétition qui se répètent régulièrement en cette période. Pour ne pas perdre de rythme, Gueïda Fofana et son groupe disputent des amicaux. Fin septembre, ils avaient perdu 2 à 1 contre Espaly, sans plusieurs internationaux. Ils étaient cette fois-ci présents pour défier le FC Chamalières samedi.

    Doublé pour Boulegroun

    Face à un adversaire mal loti en N2 (avant-dernier de sa poule), les Lyonnais ont démontré qu'ils étaient en forme actuellement. Avec notamment Noham Kamara, Steeve Kango, Paul Akouokou, Adil Hamdani, Alejandro Gomes Rodriguez ou encore Rémi Himbert, ils ont gagné 2 à 0. Comme le précise Borgia_OL, bien informé sur l'Académie, Hocine Boulegroun a signé un doublé. Il a notamment ouvert le score dans le premier quart d'heure.

    Voilà qui place les Rhodaniens dans de bonnes conditions avant de recevoir Dijon 2 samedi 17 octobre. Certes, la formation du Puy-de-Dôme a déjà perdu trois fois en N2, mais ce succès est tout de même intéressant, dans la continuité des dernières semaines. Troisièmes de la poule F avec huit unités, les Gones visent le trois sur trois dans une semaine face aux Dijonnais.

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