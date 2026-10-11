OL Lyonnes : un samedi probant pour les internationales

Un but pour Marie-Antoinette Katoto, des passes décisives pour Selma Bacha, Vicki Becho et Salma Paralluelo... Le samedi a plutôt souri aux internationales lyonnaises sur les terrains.

Le programme du samedi n'était pas très copieux pour les internationales d'OL Lyonnes. Nous retrouvions tout de même sept membres du groupe professionnel pour des rencontres amicales. Une belle journée globalement pour les joueuses sollicitées, excepté pour Lily Yohannes. Opposée à l'Espagne de Salma Paralluelo, la milieu de terrain et les États-Unis ont perdu 2 à 0 contre les championnes du monde en titre.

Les deux Rhodaniens ont pris un carton jaune, mais c'est l'Espagnole qui avait le sourire au coup de sifflet final. Elle a délivré une passe décisive sur la seconde réalisation inscrite par Eva Navarro au quart d'heure de jeu. Les Américaines, rapidement débordées, n'ont jamais pu revenir. Seconde manche dans la nuit de mardi à mercredi (1h).

Toujours à l'étranger, Tarciane est restée en tribune face à l'Argentine, elle qui purgeait son match de suspension après le carton rouge reçu contre les USA en juin dernier. Rappelons que la partie s'était terminée dans la confusion générale avec de nombreuses exclusions côté brésilien. L'absence de la défenseure n'a pas empêché le Brésil de gagner 3 à 1, ayant fait l'écart à la pause (3-0). Là aussi, une deuxième confrontation se jouera la semaine prochaine (14/10, 1h30 du matin).

Les Bleues au rendez-vous, première pour Swierot

Enfin, chez les Françaises, nous avons assisté à une démonstration. Il faut dire que l'adversaire, la Lettonie, était très modeste. Mais le groupe de Laurent Bonadei n'a pas fait semblant en s'imposant 9 à 0 à Laval. Selma Bacha était titulaire et a distribué un caviar pour Melvine Malard sur le 3-0. Vicki Becho et Marie-Antoinette Katoto sont entrées à la pause, le score était alors de 6 à 0. L'avant-centre a clôturé la marque à la 82e minute sur une offrande de sa coéquipière en club. À noter la première cape chez les A de Julie Swierot, qui a disputé la dernière demi-heure. C'était l'unique affiche de la France pendant cette trêve.

Chez les U19, Camille Marmillot a signé un doublé lors de la victoire 2 à 1 face au Portugal. Quelques jours après un succès 2 à 0 devant ce même adversaire, les Bleuettes ont donc récidivé. De bon augure avant le premier tour qualificatif pour l'Euro qui se déroulera fin novembre.