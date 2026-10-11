Actualités
Kadidiatou Diani et les Bleues célèbrent de but de Katoto
Kadidiatou Diani et les Bleues célèbrent de but de Katoto (Photo by Darren Staples / AFP)

OL Lyonnes : un samedi probant pour les internationales

  • par Gwendal Chabas

    • Un but pour Marie-Antoinette Katoto, des passes décisives pour Selma Bacha, Vicki Becho et Salma Paralluelo... Le samedi a plutôt souri aux internationales lyonnaises sur les terrains.

    Le programme du samedi n'était pas très copieux pour les internationales d'OL Lyonnes. Nous retrouvions tout de même sept membres du groupe professionnel pour des rencontres amicales. Une belle journée globalement pour les joueuses sollicitées, excepté pour Lily Yohannes. Opposée à l'Espagne de Salma Paralluelo, la milieu de terrain et les États-Unis ont perdu 2 à 0 contre les championnes du monde en titre.

    Les deux Rhodaniens ont pris un carton jaune, mais c'est l'Espagnole qui avait le sourire au coup de sifflet final. Elle a délivré une passe décisive sur la seconde réalisation inscrite par Eva Navarro au quart d'heure de jeu. Les Américaines, rapidement débordées, n'ont jamais pu revenir. Seconde manche dans la nuit de mardi à mercredi (1h).

    Toujours à l'étranger, Tarciane est restée en tribune face à l'Argentine, elle qui purgeait son match de suspension après le carton rouge reçu contre les USA en juin dernier. Rappelons que la partie s'était terminée dans la confusion générale avec de nombreuses exclusions côté brésilien. L'absence de la défenseure n'a pas empêché le Brésil de gagner 3 à 1, ayant fait l'écart à la pause (3-0). Là aussi, une deuxième confrontation se jouera la semaine prochaine (14/10, 1h30 du matin).

    Les Bleues au rendez-vous, première pour Swierot

    Enfin, chez les Françaises, nous avons assisté à une démonstration. Il faut dire que l'adversaire, la Lettonie, était très modeste. Mais le groupe de Laurent Bonadei n'a pas fait semblant en s'imposant 9 à 0 à Laval. Selma Bacha était titulaire et a distribué un caviar pour Melvine Malard sur le 3-0. Vicki Becho et Marie-Antoinette Katoto sont entrées à la pause, le score était alors de 6 à 0. L'avant-centre a clôturé la marque à la 82e minute sur une offrande de sa coéquipière en club. À noter la première cape chez les A de Julie Swierot, qui a disputé la dernière demi-heure. C'était l'unique affiche de la France pendant cette trêve.

    Chez les U19, Camille Marmillot a signé un doublé lors de la victoire 2 à 1 face au Portugal. Quelques jours après un succès 2 à 0 devant ce même adversaire, les Bleuettes ont donc récidivé. De bon augure avant le premier tour qualificatif pour l'Euro qui se déroulera fin novembre.

    à lire également
    Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
    OL Lyonnes : Bacha, Yohannes, Katoto... quelles internationales jouent ce samedi ?
    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani et les Bleues célèbrent de but de Katoto
    OL Lyonnes : un samedi probant pour les internationales 10:10
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL académie : la réserve poursuit sa belle dynamique contre Chamalières 09:25
    Les joueurs de l'OL heureux après un but face à Rennes
    OL : un standard technique à rehausser pour plus de régularité 08:40
    US Millery-Vourles prolonge son partenariat avec l'OL
    L'OL poursuit son aventure avec l'US Millery-Vourles 08:00
    Sylvinho revient sur son passage difficile à l'OL 07:30
    Mené, l'OL n'arrive toujours pas à inverser la tendance à l'extérieur 10/10/26
    Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
    OL Lyonnes : Bacha, Yohannes, Katoto... quelles internationales jouent ce samedi ? 10/10/26
    Les joueurs de l'OL Adil Hamdani et Rémi Himber
    La réserve de l’OL va garder le rythme contre Chamalières ce samedi (17h) 10/10/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Khalis Merah buteur lors de Lens - OL
    Lens - OL (2-1) : un premier but en Ligue 1 pour Merah 10/10/26
    Tabitha Chawinga avec sa soeur Temwa lors de Malawi - Ghana
    Chawinga (OL Lyonnes) et le Malawi toujours en état de grâce 10/10/26
    Fallou Fall s'est engagé jusqu'en 2029 avec Bastia
    Mercato : Fallou Fall quitte l’OL et rejoint Bastia 10/10/26
    Keito Nakamura lors de Lens - OL
    Lens - OL (2-1) : Nakamura a des regrets personnels et collectifs 10/10/26
    Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk avec les Pays-Bas contre le Portugal
    OL Lyonnes : Damaris et Weir buteuses et vainqueures en sélection 10/10/26
    Corentin Tolisso et les joueurs de l'OL après la victoire contre Anderlecht
    Des retours de trêve toujours aussi compliqué pour l'OL et Fonseca 10/10/26
    Yannick Cahuzac, entraîneur de Lens
    Cahuzac "content" de la victoire de Lens contre l'OL (2-1) 10/10/26
    Dominik Greif lors d'OL - Real Betis
    Lens - OL (2-1) : Greif regrette la coupure de la trêve internationale 10/10/26
    Florian Thauvin et Pavel Sulc lors de Lens - OL
    À Lens, comme un air de déjà-vu pour l'OL 10/10/26
    Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
    OL : Michele Kang candidate à la FIFA ? Elle aurait été approchée 10/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut