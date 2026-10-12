Avec Crystal Palace et Nice, l'OL va devoir se réinventer pour relever la tête

Battu à Lens vendredi soir en sortie de trêve internationale, l'OL a fait une mauvaise opération comptable mais aussi dans le jeu. Avec une semaine à deux matchs qui s'ouvre, la formation lyonnaise ne va pas avoir le temps de tergiverser.

Les retours de trêve se suivent et se rassemblent. Malheureusement, serait-on presque certain de dire. Il y a trois jours, l'OL n'a pas réussi à briser cette fameuse malédiction qui le poursuit depuis que Paulo Fonseca a pris les rênes de l'équipe en février 2025. Avec une seule victoire pour quatre nuls et sept défaites depuis que le Portugais en est l’entraîneur, le bilan parle de lui-même. On pourra mettre en avant l'unique séance collective au complet jeudi pour préparer cette rencontre pour expliquer ce revers à Lens. Seulement, les errements techniques dont ont fait preuve les coéquipiers de Corentin Tolisso à Bollaert n'avaient rien à voir avec ce manque de préparation. L'OL est passé à côté de son match et ce n'est pas le sursaut d'orgueil observé avec les entrées de plusieurs joueurs sur la fin de match qui rehaussera la note globale.

La Ligue Europa, un terrain de jeu pour faire des changements ?

La formation lyonnaise était plutôt attendue et elle a failli. Un contretemps loin d'être préjudiciable dans une saison à 34 journées, mais la saison passée a montré que chaque point comptait. Après avoir coupé durant le week-end, les Lyonnais sont de retour à l'entraînement ce lundi avec le retour des semaines à deux matchs. Au programme : Crystal Palace jeudi soir (18h45) en Ligue Europa, puis Nice trois jours plus tard, toujours à Décines. Deux formations qui ont connu la victoire durant le week-end et qui, sur le papier, sont plus en confiance.

Ce serait un brin réducteur pour l'OL de tout remettre en cause, mais les vents ont clairement été contraires dans le nord de la France et il va falloir se réinventer pour relever la tête. Sans Loïs Openda et très certainement Moussa Niakhaté au moins pour la rencontre européenne, Paulo Fonseca avait confié avant de se rendre à Lens que ce retour de trêve à trois matchs en sept jours était plutôt compliqué à gérer. "Je pense que les joueurs ont prouvé à tous les matchs que nous avons un groupe qui nous permet de faire des changements. Nous avons ce déplacement à Bollaert avant une période avec Palace et le duel de dimanche prochain contre Nice. Cette troisième rencontre sera peut-être celle des modifications."

Le 4-4-2 losange mis de côté sans Openda ?

En perdant Openda vendredi soir, l'entraîneur portugais va certainement devoir revoir aussi sa stratégie tactique, en plus de celle de la rotation. La saison passée, la Ligue Europa avait permis d'effectuer quelques retouches et de donner du temps de jeu à certains éléments cantonnés au banc. À Anderlecht, cela avait également été le cas avec Keito Nakamura, Kaïl Boudache, Noah Nartey ou encore Clinton Mata alignés d'entrée de jeu. Face à l'un de ses plus gros rendez-vous de la phase de Ligue Europa, Fonseca peut-il revoir ses plans initiaux d'autant plus avec les évènements survenus dans le nord de la France ?

Le 4-4-2 losange devrait logiquement être mis de côté temporairement avec aucun profil vraiment proche de celui d'Openda. On peut imaginer Pavel Šulc retrouver un poste qu'il avait occupé la saison passée ou encore Khalis Merah en faux neuf comme lors de son entrée réussie vendredi dernier. En s'inclinant à Lens, l'OL s'est quand même mis une pression supplémentaire, notamment en Ligue 1 où une réaction est attendue face à Nice, dimanche. Et cette rencontre dans laquelle le staff aurait peut-être apporté des modifications pour faire souffler certains comme Zachary Athekame ne devrait plus l'être. Un équilibre entre les deux rendez-vous de la semaine devrait avant tout être trouvé.