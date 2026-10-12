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Lens - OL
Lens – OL (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)

Ligue 1 : l'OL sort du podium après sa défaite à Lens

  • par David Hernandez

    • Ayant la possibilité de mettre la pression sur Monaco vendredi soir, l'OL a mordu la poussière pour la première fois de la saison. Une défaite qui repousse le club lyonnais en dehors du podium à l'issue de la 6e journée de Ligue 1.

    L'occasion était belle, elle a finalement été ratée. Vendredi soir, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, l'OL avait la possibilité de prendre provisoirement les commandes du championnat. Anecdotique me direz-vous, mais cela permettait aussi de mettre la pression sur Monaco, leader au moment de ce retour de trêve internationale. Finalement, le week-end ne s'est pas du tout passé comme prévu ou espéré pour les joueurs de Paulo Fonseca. En s'inclinant pour la première fois de la saison sur la scène nationale, ils n'ont pas mis cette fameuse pression. Ils ont surtout regardé le reste des rencontres en se demandant quelle(s) équipe(s) allai(en)t faire la bonne opération.

    Prochain adversaire, Nice enchaîne un deuxième succès

    Si Monaco a buté contre Toulouse (2-2) mais garde sa première place, Lille et Rennes n'ont pas manqué l'occasion de passer devant les Lyonnais, repoussant ces derniers hors du podium à la quatrième place avec onze unités à égalité avec le Paris FC et le PSG. Dimanche prochain, Nice se présente à Décines pour la 7e journée et les Aiglons ont repris du poil de la bête. Neuvièmes avec huit points, ils restent sur deux succès consécutifs. Et quand on sait que l'OL aura un match de Ligue Europa, trois jours plus tôt, cette semaine a son importance.

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