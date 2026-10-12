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Loïs Openda (OL) sort sur blessure contre Lens (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)

OL : Openda va passer des examens ce lundi

  • par David Hernandez

    • Touché contre le RC Lens et obligé de quitter le stade en béquilles vendredi, Loïs Openda va connaître la gravité de sa blessure dans les prochaines heures. Les examens, qui auraient pu se passer durant le week-end, se passeront ce lundi.

    L'OL sans numéro 9, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Jeudi à 18h45, la formation lyonnaise se présentera sans attaquant de pointe de métier. Comme on s'y attendait dès vendredi soir à Lens, Loïs Openda ne sera pas disponible pour le match de Ligue Europa contre Crystal Palace. Touché à la jambe droite après un contact rugueux d'Ismaëlo Ganiou, le Belge avait dû quitter la pelouse à l'heure de jeu, aidé par le staff médical. Les images le montrant avec des béquilles au moment de rejoindre Lyon n'auguraient rien de bon pour une présence européenne. Le staff n'allait d'ailleurs pas prendre de risques avec un joueur fortement utilisé depuis le début de la saison et dans une semaine à deux matchs.

    Éviter la lésion musculaire et un problème osseux

    La question restait quand même de savoir la gravité de cette blessure et donc l'absence qui peut en découler. Les examens n'ont pas eu lieu durant le week-end mais se passeront ce lundi, comme avancé par L'Équipe. Ayant encore eu des douleurs en haut du mollet, Loïs Openda va passer une IRM pour savoir si ce n'est qu'un coup ou si cela peut s'avérer plus grave comme une lésion musculaire ou un problème osseux. Forfait contre Crystal Palace, il est plus qu'incertain pour la venue de Nice, dimanche prochain (20h45) pour la 7e journée de Ligue 1. Mais s'il ne loupe que ces deux matchs, ce serait déjà un moindre mal.

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