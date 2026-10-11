OL académie : les derbies pour les Lyonnais ce dimanche

Deux victoires ce dimanche pour les U14 et les U15. Et pas face à n'importe qui, puisque les Gones ont dominé leurs rivaux de l'AS Saint-Étienne.

Pas de place aux surclassements ce dimanche pour les U14 et les U15 de l'OL. Non, car les matchs de ce 11 octobre étaient absolument à gagner. Comment pouvait-il en être autrement alors que l'AS Saint-Étienne se présentait à Meyzieu pour le derby. Alors les entraîneurs ont mis tous les atouts de leur côté en alignant les meilleurs groupes possibles. Sachant que chaque rencontre avait sa propre histoire.

Pour les U15 par exemple, l'heure était à l'urgence après un début de saison raté (deux nuls et deux défaites) en Régional 1. En face, le rival stéphanois était aussi à la peine (un succès, un nul et deux revers). Dans ce duel, malheur au perdant, si l'on peut dire ainsi. Et ce sont les Gones de Martin Fabre qui ont mieux géré ce duel en l'emportant 2 à 1. Ils remontent à la 7e place (sur 12).

Les U14 sont seuls en tête

Sur le même score, les U14 de Séckou Samate ont remporté la confrontation des leaders. Grâce à ce succès, ils prennent seuls la première position avec 12 points sur 15 possibles. Ils sont en quête d'un nouveau titre pour imiter leurs prédécesseurs de l'exercice 2025-2026, et cela démarre assez bien. Place à une longue coupure avec le championnat maintenant, puisque la prochaine journée est programmée le 8 novembre, contre Clermont. Même adversaire pour les U15.