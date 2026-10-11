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Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l’OL en 2024-2025 (crédit : David Hernandez)

Au terme d'un match à rebondissements, l'OL U19 prend un point à Troyes (3-3)

  • par Gwendal Chabas

    • Face au leader du championnat, l'OL U19 a livré un match à deux visages. Finalement, il glane un point et n'avance pas en championnat malgré beaucoup de volonté.

    Quelle première période ont livrée ce dimanche les U19 de Troyes et de l'OL ! Même s'il affrontait le premier de la poule B, l'Olympique lyonnais était en quête d'un succès pour enfin lancer sa saison (12e sur 14, une seule victoire en six journées jusqu'à présent). Et on peut dire qu'ils ont affiché le visage qu'il fallait dans la solidarité et la combativité pour revenir de l'Aube avec le résultat espéré.

    Pourtant, on pouvait craindre le pire quand dès la 11e minute, l'ESTAC a ouvert la marque. Elle se récompensait d'une entame plutôt en sa faveur. Mais derrière, les protégés de Karim Bounouara ont eu une superbe réaction, incarnée par le trio offensif Bojan Zekovic - Ajdin Muminovic - Téo Germinario. Le dernier nommé a égalisé dans la foulée, bonifiant le travail d'Emanuel Pampi (1-1, 12e). Le premier, après avoir raté son duel contre le gardien (16e), a mis son équipe en tête d'une frappe en angle fermé (1-2, 26e). Enfin, le troisième attaquant a bien suivi une frappe de Hédi Chekhab pour donner deux longueurs d'avance aux siens à la pause (1-3, 33e).

    Troyes très au-dessus après le repos

    Un très beau premier acte dans les intentions et la réalisation. Mais il restait encore 45 minutes, et les Troyens ont montré qu'ils n'étaient pas invaincus pour rien. Ils ont poussé très fort au retour des vestiaires, et Axel Barreau a eu beaucoup de travail, lui qui était déjà en vue avant la mi-temps. Mais le portier rhodanien ne pouvait rien sur les deux buts qui permettaient à son adversaire de revenir à hauteur (48e et 65e).

    Les Gones n'existaient plus que par petites intermittences et faisaient de la résistance. Téo Germinario, après un slalom, était néanmoins tout proche d'offrir le 4-3 à l'OL à la 82e. Quelques minutes plus tard, Troyes manquait également une énorme opportunité poussant jusqu'au coup de sifflet final. Mais il était dit qu'il n'y aurait pas de gagnant malgré d'innombrables occasions de chaque côté. Cela fait six unités en sept matchs pour les Lyonnais, qui n'avancent pas, mais ramènent tout de même un point de ce périlleux déplacement. Sur une série de trois sorties sans défaites, ils recevront Pontarlier, dernier, dimanche prochain. Un duel crucial pour remonter au classement.

    Le 11 de l'OL : Barreau - Velut, Seyo, Trincat - Mnamdji, Duclieu, Chekhab, Pampi (C) - Zekovic, Muminovic, Germinario

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