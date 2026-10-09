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OL Académie : les U19 se sont frottés à l'équipe de France universitaire

  • par Enzo Catolino

    • Les U19 de l'OL ont disputé une rencontre amicale particulière mercredi à Meyzieu. Les Lyonnais ont affronté l'équipe de France universitaire, une opposition différente de celles qu'ils connaissent habituellement en championnat national.

    Après avoir partagé les points face au Paris FC dimanche dernier (2-2), les jeunes U19 de l'OL ont rapidement retrouvé les terrains. Cette fois, ils ont pu se mesurer à une sélection composée de joueurs plus âgés et issus de différents niveaux de football français. Une expérience intéressante pour le groupe lyonnais, habitué à affronter des formations de sa catégorie. L'équipe de France universitaire rassemble en effet des joueurs aux parcours variés, certains évoluant dans des divisions supérieures du football amateur.

    Une opposition différente pour les Lyonnais

    Le résultat n'a finalement pas souri aux U19 nationaux dirigés par Karim Bounouara et Mour Paye. Ils se sont inclinés 2-0 face à la sélection universitaire, qui a trouvé le chemin des filets par l'intermédiaire de Gruwez et Jouenne, comme rapporté par nos confrères du Progrès. Les U19 lyonnais vont désormais retrouver leurs habitudes avec le championnat national. Ils se déplaceront dimanche sur la pelouse de Troyes pour la septième journée de championnat. Un gros morceau puisque l'ESTAC est tout simplement leader de la poule B avec 16 points en six matchs.

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