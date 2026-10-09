Lens - OL : Thauvin, le joueur à surveiller pour les Lyonnais

Vendredi, l'OL retrouvera à Bollaert un visage qui ne lui réussit pas particulièrement. Désormais capitaine du RC Lens, Florian Thauvin a déjà laissé quelques mauvais souvenirs aux Lyonnais. Et pas plus tard que la saison passée.

Depuis le début de sa carrière, l'ancien Marseillais a croisé à 18 reprises la route de l'OL en compétitions officielles. Avec 7 buts et 3 passes décisives, son bilan face au club rhodanien est loin d'être anodin. Et si plusieurs de ces rencontres remontent à son époque marseillaise, ses dernières apparitions face à Lyon ont particulièrement marqué.

Thauvin, souvent décisif face à l'OL

La saison dernière, Florian Thauvin a fait très mal à l'OL lors des deux rencontres disputées à Décines. En quart de finale de Coupe de France, en mars dernier, il avait ouvert le score dès la 23e minute avant de réussir son tir au but décisif, qui avait scellé le sort des Lyonnais et délivré Lens (2-2, 4-5 aux tirs au but). Il avait également réalisé une passe décisive sur le but d'Abdallah Sima. Deux mois plus tard, rebelote. Pour la dernière journée du championnat, le Lensois avait participé à l'humiliation des Sang et Or, en inscrivant le quatrième but et en délivrant encore une passe décisive. Sur les deux dernières rencontres au Parc OL, Florian Thauvin a donc été impliqué sur quatre buts lensois.

Un premier souvenir qui remonte à Bastia

Cette habitude de se montrer dangereux face à Lyon ne date pas de son époque lensoise. En mars 2013, lorsqu'il évoluait encore à Bastia, il avait inscrit un doublé face à l'OL pour permettre à son équipe de s'imposer largement (4-1). Ce sont d'ailleurs ses deux premiers buts contre le club lyonnais. Il a ensuite réitéré la performance à trois reprises avec Marseille puis deux fois avec Lens pour alourdir le total à sept réalisations.

Un nouveau capitaine qui démarre fort

Désormais âgé de 33 ans, Florian Thauvin retrouvera Lyon avec un nouveau statut de capitaine. Contrairement aux résultats de son équipe depuis le début de la saison, le Français est sur une bonne dynamique avec trois buts et deux passes décisives depuis le début de la saison, ce qui fait de lui le Lensois le plus prolifique de ce début de saison. Sans en faire le seul danger lensois, l’OL devra donc forcément garder un œil sur son capitaine. D’autant que l’histoire récente entre Florian Thauvin et le club rhodanien est plutôt favorable à l'international français.