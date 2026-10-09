Actualités
Florian Thauvin, capitaine du RC Lens
Florian Thauvin, capitaine du RC Lens (AFP)

Lens - OL : Thauvin, le joueur à surveiller pour les Lyonnais

  • par Enzo Catolino

    • Vendredi, l'OL retrouvera à Bollaert un visage qui ne lui réussit pas particulièrement. Désormais capitaine du RC Lens, Florian Thauvin a déjà laissé quelques mauvais souvenirs aux Lyonnais. Et pas plus tard que la saison passée.

    Depuis le début de sa carrière, l'ancien Marseillais a croisé à 18 reprises la route de l'OL en compétitions officielles. Avec 7 buts et 3 passes décisives, son bilan face au club rhodanien est loin d'être anodin. Et si plusieurs de ces rencontres remontent à son époque marseillaise, ses dernières apparitions face à Lyon ont particulièrement marqué.

    Thauvin, souvent décisif face à l'OL

    La saison dernière, Florian Thauvin a fait très mal à l'OL lors des deux rencontres disputées à Décines. En quart de finale de Coupe de France, en mars dernier, il avait ouvert le score dès la 23e minute avant de réussir son tir au but décisif, qui avait scellé le sort des Lyonnais et délivré Lens (2-2, 4-5 aux tirs au but). Il avait également réalisé une passe décisive sur le but d'Abdallah Sima. Deux mois plus tard, rebelote. Pour la dernière journée du championnat, le Lensois avait participé à l'humiliation des Sang et Or, en inscrivant le quatrième but et en délivrant encore une passe décisive. Sur les deux dernières rencontres au Parc OL, Florian Thauvin a donc été impliqué sur quatre buts lensois.

    Un premier souvenir qui remonte à Bastia

    Cette habitude de se montrer dangereux face à Lyon ne date pas de son époque lensoise. En mars 2013, lorsqu'il évoluait encore à Bastia, il avait inscrit un doublé face à l'OL pour permettre à son équipe de s'imposer largement (4-1). Ce sont d'ailleurs ses deux premiers buts contre le club lyonnais. Il a ensuite réitéré la performance à trois reprises avec Marseille puis deux fois avec Lens pour alourdir le total à sept réalisations.

    Un nouveau capitaine qui démarre fort

    Désormais âgé de 33 ans, Florian Thauvin retrouvera Lyon avec un nouveau statut de capitaine. Contrairement aux résultats de son équipe depuis le début de la saison, le Français est sur une bonne dynamique avec trois buts et deux passes décisives depuis le début de la saison, ce qui fait de lui le Lensois le plus prolifique de ce début de saison. Sans en faire le seul danger lensois, l’OL devra donc forcément garder un œil sur son capitaine. D’autant que l’histoire récente entre Florian Thauvin et le club rhodanien est plutôt favorable à l'international français.

    à lire également
    Ruben Aguilar, latéral du RC Lens
    OL : Lens reste dans le dur avant les retrouvailles à Bollaert
    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Académie
    OL Académie : les U19 se sont frottés à l'équipe de France universitaire 16:00
    Florian Thauvin, capitaine du RC Lens
    Lens - OL : Thauvin, le joueur à surveiller pour les Lyonnais 15:10
    Ruben Aguilar, latéral du RC Lens
    OL : Lens reste dans le dur avant les retrouvailles à Bollaert 14:20
    Lens - OL : Jean-Clair Todibo forfait, trois retours dans le groupe lensois 13:30
    Mohamed Ouedraogo lors de Sparta Prague - OL
    OL : "Il a de grandes qualités", Fonseca réagit à la blessure de Ouédraogo 12:40
    Ada Hegerberg avec la Norvège
    OL Lyonnes : Hegerberg, Engen, Dumornay... Quelles internationales jouent ce vendredi ? 11:50
    Clinton Mata lors d'OL - Lens
    Lens - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 11:00
    Felix Bacher lors de Paris FC - OL.
    Lens - OL : Fonseca se veut rassurant sur sa charnière centrale inédite 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ruben Kluivert face à Pablo Garcia lors de Real Betis - OL
    À Lens, l'OL devrait se rapprocher de son "11-type" 09:25
    OL : Ernest Nuamah - Loïs Openda, un duo qui peut faire des étincelles 08:40
    Ernest Nuamah (OL) face à Luca Koleosho (Paris FC)
    Nuamah (OL) : "À Lens, il va falloir rester unis" 08:00
    Liana Joseph avec l'équipe de France
    Joseph (OL Lyonnes) double buteuse avec la France 07:30
    Julien Duranville lors d'OL - Servette FC
    Lens - OL : Duranville de retour dans le groupe, Kamara aussi 08/10/26
    Steeve Kango, joueur de l'OL
    La réserve de l'OL affrontera Chamalières en amical samedi 08/10/26
    Camille Marmillot, joueuse d'OL Lyonnes
    France U19 : les jeunes d'OL Lyonnes lancent bien leur trêve 08/10/26
    Paulo Fonseca lors d'OL - Fenerbahçe
    Fonseca (OL) : "Difficile de prévoir ce que sera Lens" 08/10/26
    Ernest Nuamah (OL) buteur contre Auxerre
    De retour de blessure, Nuamah se "sent libre dans la tête" 08/10/26
    Nicolas Tagliafico (OL) face à Loïc Nego (Le Havre)
    Tagliafico absent pour Lens - OL, Niakhaté vers un forfait contre Crystal Palace 08/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut