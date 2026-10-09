OL Académie : le programme du week-end

Après un week-end assez chargé pour toutes les équipes de l'OL Académie, les jeunes Lyonnais et Lyonnaises enchaînent ce week-end. Seule la réserve féminine ne sera pas sur le pont.

Plusieurs joueurs de l'académie, retenus avec leur sélection, ont fait leur retour à la fin de cette trêve et pourront réintégrer les effectifs lyonnais, qui ont du pain sur la planche. Trois formations sont notamment concernées par des rencontres ce dimanche, avec deux déplacements au programme.

Les U19 en déplacement à Troyes

Les U19 de l'Olympique lyonnais disputeront une nouvelle affiche de championnat ce week-end. Les joueurs de Karim Bounouara se déplaceront à Troyes, dimanche à 15 heures, pour la septième journée. Après un début de saison très compliqué (trois revers sur les quatre premières parties), ils ont retrouvé quelques couleurs depuis deux matchs avec une victoire à Sochaux et un nul face au Paris FC (2-2). C'est donc une nouvelle sortie importante pour les jeunes Rhodaniens qui chercheront à remonter au classement avec ce voyage dans l'Aube. Ils sont actuellement 12es sur 14.

La réception de Sochaux pour les U17

Après avoir arraché un point face à Dijon, les U17 ont un rendez-vous important dimanche à domicile. À 15 heures, les protégés de Florent Balmont accueilleront Sochaux pour la septième journée de championnat. Une affiche qui constitue un choc puisque Sochaux est actuellement en tête de la poule C. En cas de victoire, les Gones pourraient donc réaliser un joli coup et recoller à une unité du leader.

Les U19 d'OL Lyonnes veulent poursuivre leur sans-faute

Chez les Lyonnaises, les U19 seront opposées à Dijon dimanche à 15 heures. Après leur victoire dans le derby face à Saint-Étienne (1-2), elles veulent poursuivre leur très bon début d'exercice. Toujours invaincues, les Fenottes tenteront de poursuivre leur série face au DFCO. Une nouvelle occasion d'affirmer la domination imposée et de faire un pas de plus vers la phase Élite.

Pas de match pour les réserves

La réserve de l'OL ne jouera pas ce week-end. Du moins en championnat. Le groupe de Gueïda Fofana retrouvera le National 2 dans une semaine, après cette coupure due au cinquième tour de Coupe de France. Néanmoins, un amical a été fixé par le coach lyonnais ce samedi avec la venue de Chamalières à Décines. Même constat pour la réserve d'OL Lyonnes, qui ne sera pas non plus concernée par une rencontre ce week-end.

Le programme de l'académie ce week-end :

Troyes U19 - OL U19, dimanche 11 octobre à 15h

OL U17 - Sochaux U17, dimanche 11 octobre à 15h

OL Lyonnes U19 - Dijon U19, dimanche 11 octobre à 15h