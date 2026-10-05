OL Académie
Camille Marmillot, joueuse d'OL Lyonnes
Camille Marmillot, joueuse d’OL Lyonnes (@Compte Instagram de la joueuse)

OL Lyonnes : le derby pour les U19, la réserve domine Marseille

  • par Gwendal Chabas

    • Week-end parfait pour l'académie d'OL Lyonnes. Les U19 ont battu Saint-Étienne, tandis que la réserve a dominé Marseille. Tout va bien pour l'instant pour les Fenottes.

    Symboliquement, les matchs de dimanche étaient importants pour les Fenottes. Entre les U19 qui affrontaient Saint-Étienne et la réserve qui recevait Marseille, il ne fallait pas se rater. Et comme les professionnelles le samedi, les jeunes ont fait le boulot afin de poursuivre leur bon début de saison. Ce fut un peu plus compliqué tout de même pour les joueuses de Mathis Duranty-Soubiran.

    En voyage dans le Forez, les U19 ont subi l'ouverture du score des Stéphanoises à la 27e. Mais elles ont pu compter sur l'inévitable Yasmine Benseba (40e et 84e). L'attaquante, après son triplé en D3 le week-end passé, a inscrit un doublé. Même lorsqu'elle redescend d'un étage, elle ne perd pas son efficacité. Les Lyonnaises s'en sortent en fin de partie, et se dirigent tout droit vers la phase Élite avec 15 points, soit cinq de plus que l'ASSE. Rendez-vous le 11 octobre pour la sixième journée contre Dijon.

    Doublés aussi pour Marmillot et Motyka

    Yasmine Benseba n'est pas la seule à avoir marqué deux fois pour les Rhodaniennes. Dans le groupe de Julien Perney, Camille Marmillot et Léa Motyka en ont fait de même face à l'OM. Maëlys Ane aussi a participé à la fête. À 5-0, les Phocéennes ont sauvé l'honneur en réduisant l'écart à la 89e. Cette troisième victoire en quatre rencontres replace les Rhodaniennes sur le podium (troisièmes). Seul le Clermont Foot a fait le quatre sur quatre. Après une pause de 15 jours, la réserve, qui restait sur un revers contre Albi, ira à Bordeaux pour défier les Girondines et tenter de suivre le rythme des Clermontoises.

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