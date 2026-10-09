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Corentin Tolisso buteur contre Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : "Top 3 de Ligue 1", Clément Grenier bluffé par Corentin Tolisso

  • par Enzo Catolino

    • Corentin Tolisso a reçu les compliments de l'un de ses anciens coéquipiers. Dans un entretien à Ligue 1+, Clément Grenier, consultant du diffuseur, s'est montré élogieux envers le capitaine lyonnais. L'ex-milieu de l'OL estime qu'il figure parmi les meilleurs joueurs du championnat.

    Alors que Lens et l'OL équipes se préparent pour le retour de la Ligue 1, ce vendredi à 20h45, au stade Bollaert, face à Lens, Clément Grenier a livré une analyse sur son ancien partenaire : Corentin Tolisso. Le moins qu'on puisse dire est qu'il ne manque pas d'arguments pour expliquer pourquoi le capitaine lyonnais occupe aujourd'hui une place centrale dans le collectif de Paulo Fonseca.

    Clément Grenier voit Tolisso parmi les meilleurs

    L'ancien Rhodannien insiste notamment sur l'activité du champion du monde 2018 à la perte du ballon. "Son pressing, il emmène tout le monde avec lui", explique le consultant de Ligue 1+ sur la plateforme. Une caractéristique qui lui permet, selon lui, d'être l'un des footballeurs les plus complets du championnat dans son registre. "Sur le plan défensif, je pense qu'il est top 3 sans problème", affirme le retraité des terrains depuis 2024. Il estime également que le joueur de 32 ans a retrouvé un rendement particulièrement élevé après plusieurs périodes compliquées depuis son retour. "Il a réalisé un exercice extraordinaire la saison passée, il est revenu à un niveau pour moi international, c’est incroyable", juge-t-il.

    Un capitaine devenu indispensable à l'OL

    Au-delà des qualités purement footballistiques, Corentin Tolisso a désormais une grande influence, qui est mise en avant par Clément Grenier. Désormais le numéro 8 est devenu un élément dont l'absence se remarque très rapidement. "Quand il n’est pas là, on voit tout de suite la différence", souligne-t-il. "Quand un gars n’est pas là dans n'importe quelle équipe, et qu’on voit la différence, ça veut dire que c’est un pion essentiel."

    Il souligne la maturité acquise depuis son passage au Bayern Munich, notamment dans son rôle de leader, et apprécie la palette de son ancien coéquipier, capable "de se projeter, d’être très bon tactiquement, très bon techniquement, de marquer des buts." Un constat extrêmement flatteur, que son compère de la formation lyonnaise cherchera à confirmer. Car il faut rappeler que ses premières sorties ont été assez poussive, même s'il se montrait décisif. Sa performance contre Rennes peut-être être le délic ?

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