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Ruben Kluivert lors de Sparta Prague - OL
Ruben Kluivert lors de Sparta Prague – OL (@ACSparta)

Lens - OL : Kluivert entre dans le 11, Fonseca fait confiance à ses titulaires habituels

  • par Gwendal Chabas

    • La Ligue 1 est de retour avec un alléchant Lens - OL ce vendredi soir (20h45). Pour cette reprise, Paulo Fonseca a aligné son "11-type" du moment. Ruben Kluivert remplace Moussa Niakhaté, blessé.

    Pourquoi modifier une équipe qui gagne ? Paulo Fonseca a décidé de laisser sur le terrain dix des onze joueurs qui ont balayé Rennes 4 à 0 avant la trêve internationale. Ce vendredi, pour le déplacement à Lens et la reprise de la Ligue 1, le Portugais a réalisé un seul changement. Et encore, on peut penser que sans la blessure de Moussa Niakhaté, c'est le Sénégalais qui aurait disputé le match comptant pour la 6e journée. Mais c'est bien Ruben Kluivert qui débute en défense aux côtés du néo-international autrichien, Felix Bacher.

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    Pour le reste, aucun bouleversement, comme l'avait plus ou moins indiqué l'entraîneur rhodanien vendredi. Devant, la doublette Loïs Openda - Ernest Nuamah tient encore la corde. Derrière, nous aurons ce milieu en losange, ou en carré en fonction du positionnement des uns et des autres. Pavel Šulc sera entre les lignes, tandis que Mads Bidstrup et le capitaine Corentin Tolisso seront les relayeurs. Tyler Morton dirigera tout ça depuis son poste de numéro 6.

    Enfin, en l'absence de Mohamed Ouedraogo et de Nicolas Tagliafico, Abner est le seul latéral gauche de métier. À droite, malgré un temps de jeu important durant avec la Suisse, Zachary Athekame enchaîne en club, lui qui réalise un super début de saison.

    Le 11 de l'OL :

    Plus d'informations à suivre...

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