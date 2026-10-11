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Jean-Philippe Mateta, attaquant de Crystal Palace
Jean-Philippe Mateta, attaquant de Crystal Palace (Photo by Ben Stansall / AFP)

Crystal Palace : Pierre Sage espère récupérer 3 joueurs avant d'affronter l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Un Crystal Palace renforcé face à l'OL ? Dean Henderson, Takehiro Tomiyasu et Jean-Philippe Mateta pourraient revenir à l'occasion du match de Ligue Europa jeudi.

    Ce week-end, Crystal Palace a reçu des bons signaux. Il a pu compter sur son ailier droit Ismaïla Sarr à 100% contre Nottingham Forest. Le Sénégalais avait repris la compétition juste avant la trêve internationale, mais n'était pas parti en sélection pour se remettre en forme athlétiquement. Ce dimanche, il était bien présent pour la rencontre de Premier League. Un atout de plus pour les Eagles en vue du duel face à l'OL en Ligue Europa jeudi prochain.

    Mateta sera-t-il de la partie pour les trouvailles avec l'OL ?

    En plus de l'attaquant, trois autres membres du groupe pourraient revenir en coupe d'Europe. Le gardien numéro 1 Dean Henderson, le défenseur Takehiro Tomiyasu et l'attaquant Jean-Philippe Mateta sont sur la bonne voie, a confié Pierre Sage en amont du match. "Nous espérons que tous les trois seront de retour pour le match contre Lyon ou Brighton (le dimanche suivant, le 18 octobre)", a précisé l'ancien coach rhodanien. En revanche, pour le central Chadi Riad, sa saison est compromise après une grave blessure au genou en août.

    Si L'avant-centre français est bien de retour pour le voyage à Décines, il retrouverait son ancien club, où il a évolué entre 2016 et 2017 (trois apparitions chez les professionnels, 16 en réserve).

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