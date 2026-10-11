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Corentin Tolisso et les joueurs de l'OL après la victoire contre Anderlecht
Corentin Tolisso et les joueurs de l’OL après la victoire contre Anderlecht (AFP)

L'OL possède l'équipe la plus cosmopolite du Top 5 européen

  • par Enzo Catolino

    • 19 nationalités différentes ont été représentées sur les terrains depuis le début de la saison 2026-2027 par l'OL. Selon une statistique publiée par Opta, aucune autre équipe des cinq principaux championnats européens n'a aligné des équipes aussi cosmopolites.

    Dans le vestiaire rhodanien, la langue française est loin d'être la seule entendue. L'anglais est souvent très utilisé, tout comme le portugais, notamment en raison des origines d'une partie du staff. Une diversité linguistique qui reflète celle du groupe dirigé par Paulo Fonseca, composé de footballeurs aux parcours et horizons variés. Selon les données d'Opta, l'OL a ainsi aligné des joueurs de 19 nationalités sportives différentes en match officiel depuis le début de la saison. Aucun autre club des cinq principales ligues européennes n'a atteint ce total sur la même période. Une particularité notable, mais qui n'impacte pas de manière négative la vie du collectif.

    Français, Belges et Danois côtoient Anglais, Angolais et Néerlandais

    La France reste présente avec Rémy Descamps, Rémi Himbert, Khalis Merah et Corentin Tolisso. La Belgique est également bien implantée, avec trois attaquants, dont un ayant fait ses valises cet été : Julien Duranville, Malick Fofana (Sunderland) et Loïs Openda. Deux Danois figurent dans cette liste, Mads Bidstrup et Noah Nartey.

    Les autres pays sont représentés par un ou deux joueurs. Dominik Greif défend les couleurs de la Slovaquie, Ainsley Maitland-Niles (Everton) et Tyler Morton l'ont fait avec l'Angleterre, tandis que Zachary Athekame incarne la Suisse. Moussa Niakhaté est international sénégalais et Clinton Mata angolais. L'effectif compte également l'Autrichien Felix Bacher, le Néerlandais Ruben Kluivert et le Brésilien Abner.

    La diversité se poursuit avec le Burkinabè Mohamed Ouédraogo, l'Argentin Nicolás Tagliafico, l'Américain Tanner Tessmann, le Portugais Mathys De Carvalho (Al-Diriyah), le Japonais Keito Nakamura, le Ghanéen Ernest Nuamah, l'Algérien Kaïl Boudache et le Tchèque Pavel Šulc. Au-delà du simple chiffre, cette répartition illustre la variété des profils qui composent le vestiaire de l'OL cette saison.

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