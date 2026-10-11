L'entraîneur de l'Algérie, Farid Benstiti, a directement interpellé Inès Benyahia au sujet de son avenir international. Le sélectionneur espère convaincre la joueuse lyonnaise de rejoindre les Fennecs après leur parcours historique à la CAN 2026.

L'avenir international d'Inès Benyahia suscite l'intérêt de l'Algérie. Farid Benstiti, le sélectionneur, a adressé un message clair à la Lyonnaise, actuellement dans le rassemblement des U23 françaises. "Je pense qu'Inès Benyahia a intérêt à ne pas trop tarder parce que vous savez, le football ça passe vite. L’équipe nationale, c’est un temps. Inès, écoute ce message : tu dois venir avec nous", a-t-il déclaré vendredi. C'est un appel du pied qui traduit la volonté algérienne de renforcer son groupe avec des joueuses évoluant au plus haut niveau.

L'Algérie veut encore grandir

Les Vertes sortent d'une CAN 2026 historique, conclue à la troisième place après leur victoire contre le pays hôte : le Maroc. Elles ont également décroché leur qualification pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. Fort de cette dynamique, Farid Benstiti, longtemps passé par le Rhône dans sa carrière de footballeur et de coach, souhaite consolider son effectif en vue des prochaines échéances. À 23 ans, Inès Benyahia n'a pas encore joué avec la France A.

Pourtant, elle a déjà connu deux rassemblements avec les grandes, au printemps 2024 et en novembre 2025. Mais depuis, plus rien avec Laurent Bonadei. Sa situation pourrait donc lui permettre d'envisager un changement de nationalité sportive. Aucune décision publique de la Rhodanienne n'a été annoncée.