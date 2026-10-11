Capitaine emblématique d'OL Lyonnes, Wendie Renard a vécu une expérience inédite, loin des terrains. Elle a participé à son premier défilé de mode à Paris, à l'occasion de la Fashion Week, aux côtés de la maison Pierre Cardin.

En pleine période de trêve internationale, Wendie Renard a changé de décor le temps d'une soirée. Habituée aux pelouses européennes et aux grandes compétitions, la défenseure d'OL Lyonnes s'est initiée à un domaine bien différent du sien. Lors de la Fashion Week parisienne, la Martiniquaise a participé à son tout premier défilé. Une expérience qu'elle a partagée avec ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Pour cette première, la Lyonnaise a représenté la maison Pierre Cardin, figure incontournable de la mode française. Une parenthèse inédite pour celle qui a construit sa carrière au plus haut niveau du football féminin. C'est aussi grâce à son parcours sur le carré vert qu'elle a pu vivre ce moment unique. "Fière d’avoir osé, heureuse d’avoir vécu ce moment unique et profondément reconnaissante envers toutes les personnes qui ont contribué à rendre cette belle aventure possible", a-t-elle commenté sur ses plateformes.

Sa notoriété va bien au-delà du sport

À 36 ans, Wendie Renard a aujourd'hui de nombreux engagements hors football. Son apparition lors de la Fashion Week offre un autre aperçu de sa personnalité. Cette première expérience dans la mode lui a permis de découvrir un univers éloigné de ses habitudes. Cette interlude démontre en outre que sa notoriété va désormais bien au-delà du sport.