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Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
Julie Swierot, jeune attaquante de l’OL, a fait ses débuts contre Lille (crédit : David Hernandez)

France : Julie Swierot (OL Lyonnes) a fait ses débuts chez les Bleues

  • par Gwendal Chabas

    • Le parcours de Julie Swierot avec la France a pris une autre dimension. Samedi, la jeune milieu de terrain est devenue internationale A.

    Elle a gravi les échelons un à un jusqu'à atteindre le Graal. Joueuse très prometteuse, Julie Swierot évolue depuis des années avec les équipes de France jeunes. Sa première cape en U17 remonte à octobre 2021. Elle en a connu 9 sélections dans cette catégorie et un succès à l'Euro 2023, avant d'aller voir au-dessus en septembre la même année (30 apparitions avec les U19). Lors de l'épreuve continentale U19 en 2025, elle a d'ailleurs participé au beau parcours des Bleuettes qui ont échoué en finale. Aujourd'hui, la voilà chez les A.

    Deuxième rassemblement avec les A

    Après seulement six matchs en Espoirs (2025-2026), la milieu de terrain a basculé avec les grandes à l'occasion de ce rassemblement d'octobre. Et samedi, elle a vécu sa première sous cette tunique contre l'Estonie. La footballeuse de 20 ans est entrée en jeu à la 60e minute d'une confrontation déjà pliée (9-0 au final). Mais elle retiendra sans doute en premier les émotions ressenties en foulant la pelouse plutôt que le score et la partie en elle-même.

    Celle qui a prolongé avec OL Lyonnes jusqu'en 2029 l'été dernier avait déjà vécu un premier rassemblement en juin. Mais elle n'avait pas eu le droit à la moindre minute lors des qualifications au Mondial. L'aspect amical, ainsi que son début de saison intéressant en club, ont exhorté Laurent Bonadei à la lancer. Des débuts conjoints à ceux d'Océane Hurtré (Birmingham).

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