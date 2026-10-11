L'OL a manqué l'occasion de prendre la première place de Ligue 1

Avant les dernières rencontres de la 6e journée de Ligue 1, l'OL est 3e. Battu par Lens (2-1), il aurait pu prendre seul la tête du championnat.

Ce ne sera pas pour cette fois. En ouvrant le bal vendredi, l'OL avait la possibilité de monter, au moins provisoirement, sur le fauteuil de leader de Ligue 1. Mais sa défaite à Lens a plutôt douché ses espérances qu'alimenté la flamme. Et 24 heures plus tard, les regrets, s'il peut y en avoir après la prestation à Bollaert, ne seront pas balayés. En effet, Monaco a perdu des points à domicile contre Toulouse samedi soir (2-2). De fait, un succès chez les Sang et Or plaçait l'Olympique lyonnais seul sur le trône.

Le PSG se replace, Lille profite du faux pas lyonnais

Ce qui n'est plus arrivé depuis très longtemps. Il a été premier une fois en 2025-2026 certes, mais à la différence de buts après deux journées seulement. Au vu de la performance rhodanienne, il est surtout question ce dimanche de repartir de l'avant et au travail afin de ne pas gâcher un début de championnat correct comptablement (11 unités sur 18 possibles). Il faudra relancer la machine contre Nice, car derrière, la meute incarnée par le PSG revient.

Avec les résultats de samedi, Lille passe devant et prend le rôle de dauphin en dominant Le Havre (1-0). Les coéquipiers de Corentin Tolisso restent sur le podium suite au revers du Paris FC à Lorient (1-0). Encore troisièmes, ils pourraient passer quatrièmes si le Stade Rennais l'emporte devant Auxerre (17h15). Vraiment dommage alors qu'il y avait un bon coup à jouer ce week-end.