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Pierre Sage est le nouvel entraîneur de Crystal Palace
Pierre Sage est le nouvel entraîneur de Crystal Palace

Avant de retrouver l'OL, Crystal Palace veut lancer sa saison

  • par Enzo Catolino

    • L'OL jeudi, Nottingham Forest ce week-end pour Crystal Palace, qui retrouve la Premier League ce dimanche. Un rendez-vous important pour les Eagles, qui cherchent à redresser la barre après un début de saison compliqué, avant de retrouver Lyon la semaine prochaine en Ligue Europa.

    La rencontre face à Nottingham Forest constitue le dernier test pour Crystal Palace avant son déplacement au Parc OL, jeudi. Les hommes de Pierre Sage auront ensuite quatre jours pour préparer les retrouvailles avec le club lyonnais, où le technicien français a vécu ses premiers mois en tant qu'entraîneur principal.

    Les Eagles doivent relever la tête avant Lyon

    Le début de saison de Crystal Palace est loin d'être idéal. Après cinq journées, ils comptent une victoire, un nul et trois défaites, avec seulement quatre points au compteur. Ils restent notamment sur un match nul contre Leeds (0-0) avant la trêve et un revers en match amical face à Bristol City (0-2) pendant la longue pause. Toutefois, le contexte est encourageant en Ligue Europa. Pour son entrée en lice dans la compétition, le club londonien s'est largement imposé face au Lech Poznań (4-0), de quoi offrir un bol d'air frais à Pierre Sage après des débuts compliqués en championnat.

    Face à Nottingham Forest, l'ancien entraîneur lyonnais cherchera donc à lancer véritablement la saison de son équipe. La victoire leur permettrait d'arriver avec davantage de confiance à Lyon pour un rendez-vous particulier. Après Lens, Pierre Sage retrouve l'OL dans le camp adverse pour tenter de gâcher la fête une nouvelle fois, après l'avoir réalisé deux fois l'an dernier sur le banc Sang et Or.

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