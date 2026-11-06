OL : Pierre Sage, « difficile de faire du neuf avec du vieux »

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Après le départ de Paulo Fonseca, l’Olympique lyonnais doit lui trouver un successeur. Naturellement, le nom de Pierre Sage revient dans les discussions, même si le technicien français n’a pas été contacté. Dans Tant qu’il y aura des Gones, Aulasinho et Nicolas Puydebois ont donné leur avis sur l’éventualité d’un retour de l’ancien entraîneur lyonnais.

La situation de Pierre Sage à Crystal Palace pourrait-elle relancer la piste d’un retour à l’OL ? Pour l’heure, le technicien français n’a pas été contacté par la direction lyonnaise et reste toujours en poste du côté de Londres. Sa venue est donc inenvisageable pour le moment. Néanmoins, c’est une hypothèse qui a divisé notre consultant Nicolas Puydebois et notre chroniqueur Aulasinho, dans notre émission quotidienne Tant qu’il y aura des Gones, avec d’un côté des réserves sur un éventuel deuxième passage et de l’autre l’envie de renouer le contact.

Aulasinho aimerait que l’OL contacte Pierre Sage

Même si Pierre Sage n’a pas été contacté par l’OL, pour notre chroniqueur Aulasinho « ça nécessiterait le fait de l’appeler parce que si on ne l’a pas appelé, moi j’aimerais bien qu’on l’appelle« , a-t-il expliqué. Pour étayer son propos, il évoque également la situation délicate dont Pierre Sage fait face en Angleterre. Crystal Palace traverse une période compliquée. Il estime qu’il pourrait être intéressant d’attendre quelques semaines pour voir comment sa situation évolue : « Je crois qu’il est pas très satisfait sur les échos qu’on a, parce qu’on lui a fait des promesses cet été, finalement ça roule pas. Donc on est peut-être sur une histoire qui touche à sa fin pour la trêve hivernale. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d’attendre ?«

Nicolas Puydebois plus nuancé sur un éventuel retour de Sage

À l’inverse d’Aulasinho, Nicolas Puydebois s’est montré réservé sur cette possibilité. « On ne fait pas du neuf avec du vieux, selon moi« , a-t-il lancé, avant de rapidement nuancé son propos, en rappelant les circonstances du départ de Pierre Sage. Selon lui, l’histoire entre l’OL et l’entraîneur n’est pas allé à son terme. « Finalement, il n’y avait pas de vraie raison de se séparer de Pierre à ce moment-là. Il nous avait sauvés l’année d’avant et on ne lui a pas laissé le temps« , a-t-il rappelé. Le technicien lyonnais avait alors passé que quelques mois sur le banc lyonnais lors de sa deuxième saison, avant que John Textor ne décide de faire venir Paulo Fonseca.

« L’histoire entre l’OL et Pierre n’est peut-être pas tout à fait aboutie et n’a pas été au bout de ce qu’elle aurait pu donner. Je ne suis pas si catégorique, même si effectivement je pense que c’est difficile de faire du neuf avec du vieux. » Nicolas Puydebois ne ferme pas totalement la porte même s’il reste prudent sur un éventuel retour. Si son nom fait naturellement parler dans l’environnement lyonnais, Pierre Sage ne devrait pas être le nouvel entraîneur de l’OL.