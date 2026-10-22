John Textor intente encore une action en justice contre l'OL

Il n'est plus dans le paysage mais cherche à retomber sur ses pattes. Mi-octobre, à New York, John Textor a intenté une nouvelle procédure à l'encontre de Botafogo et d'OL SASU, filiale de la Société.

Où aboutiront ces actions en justice ? C'est une bonne question. En tout cas, depuis le mois de juin, l'OL et John Textor s'attaquent l'un et l'autre en intentant des procédures de part et d'autre. L'OL a par exemple porté plainte contre X pour la gestion sous la direction de l'Américain. Lui-même s'en est pris à Michele Kang, la nouvelle propriétaire, et au club de manière générale. Maintenant, il faudra voir comment ces dossiers évoluent. D'autant plus qu'une autre affaire est venue se greffer à toute cette paperasse.

Dans son communiqué de mercredi sur ses comptes annuels 2025-2026, l'Olympique lyonnais indique avoir "pris connaissance d’une procédure intentée par John Textor contre des sociétés Botafogo SAF et OL SASU devant une juridiction new-yorkaise." Cette assignation date du 13 octobre dernier. Elle fait "référence à une décision judiciaire prononcée par la même Supreme Court au début du mois d’octobre 2026", ajoute le document.

Textor veut se faire rembourser 14,4 M€ qu'il doit à une société d'affacturage

La cour américaine avait condamné l'homme de 61 ans à payer 14,4 millions d'euros "à un établissement d’affacturage de Botafogo, en lien avec des opérations portant sur les joueurs Luiz Henrique et Thiago Almada, dont il s’était porté garant". Les fameux transferts fantômes qui plombent largement les finances du premier de Ligue 1 aujourd'hui. Or, le natif du Missouri demande le remboursement de cette somme par la formation brésilienne, et en cas de défaut de règlement par Fogo', à l'OL SASU, filiale de la Société.

Le club français "conteste devoir un quelconque montant à cet établissement d’affacturage, et de surcroît à M. Textor, que ce soit au titre d’opérations de transferts de joueurs qui ne se sont jamais réalisées, ou au titre de garanties qui auraient été consenties par OL SASU et n’étaient pas connues du Groupe ni révélées dans les comptes." L'Olympique lyonnais se défend. Il "prendra toutes les actions nécessaires à la préservation de ses intérêts devant la justice", affirme-t-il.