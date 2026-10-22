Hoffenheim - OL : Steeve Kango (re)lancé dans le grand bain

En plus de Rémi Himbert devant, Paulo Fonseca a choisi de faire confiance à Steeve Kango à Hoffenheim ce jeudi (21 heures). Le jeune latéral est titulaire.

C'est la surprise de la soirée pour l'OL. Paulo Fonseca avait prévenu qu'il allait ménager les temps de jeu, et peut-être donner quelques minutes aux jeunes Steeve Kango et Angel Garcia. Le premier, latéral droit apparu à six reprises chez les professionnels en 2025-2026, aura effectivement le droit de fouler la pelouse d'Hoffenheim pour le match de la troisième journée de la phase de classement de la Ligue Europa. Il est titulaire pour sa première rencontre de la saison chez les "grands".

Devant, Boudache enchaîne

En défense, on peut noter que Clinton Mata formera finalement la charnière avec Felix Bacher. Moussa Niakhaté sera sur le banc. Idem pour Abner, suppléé par Ruben Kluivert à gauche. En attaque aussi, il y a du changement. Comme attendu, Keito Nakamura et Rémi Himbert auront des responsabilités offensives. Pour les accompagner, le staff fait confiance à Kaïl Boudache, qui est le seul à enchaîner après Nice (2-1).

Au milieu en revanche, on ne bouge pas, avec toujours le trio Mads Bidstrup - Tanner Tessmann - Noah Nartey. Ce qui signifie que Corentin Tolisso s'assoit pour la deuxième fois de suite avec les remplaçants. Notons enfin que Dominik Greif retrouve sa place dans les cages lyonnaises après l'intérim de Rémy Descamps contre les Aiglons.

La composition de l'OL :