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Steeve Kango, latéral de l'OL
Steeve Kango, latéral de l’OL (Instagram du joueur)

Hoffenheim - OL : Steeve Kango (re)lancé dans le grand bain

  • par Gwendal Chabas
  • 19 Commentaires

    • En plus de Rémi Himbert devant, Paulo Fonseca a choisi de faire confiance à Steeve Kango à Hoffenheim ce jeudi (21 heures). Le jeune latéral est titulaire.

    C'est la surprise de la soirée pour l'OL. Paulo Fonseca avait prévenu qu'il allait ménager les temps de jeu, et peut-être donner quelques minutes aux jeunes Steeve Kango et Angel Garcia. Le premier, latéral droit apparu à six reprises chez les professionnels en 2025-2026, aura effectivement le droit de fouler la pelouse d'Hoffenheim pour le match de la troisième journée de la phase de classement de la Ligue Europa. Il est titulaire pour sa première rencontre de la saison chez les "grands".

    Devant, Boudache enchaîne

    En défense, on peut noter que Clinton Mata formera finalement la charnière avec Felix Bacher. Moussa Niakhaté sera sur le banc. Idem pour Abner, suppléé par Ruben Kluivert à gauche. En attaque aussi, il y a du changement. Comme attendu, Keito Nakamura et Rémi Himbert auront des responsabilités offensives. Pour les accompagner, le staff fait confiance à Kaïl Boudache, qui est le seul à enchaîner après Nice (2-1).

    Au milieu en revanche, on ne bouge pas, avec toujours le trio Mads Bidstrup - Tanner Tessmann - Noah Nartey. Ce qui signifie que Corentin Tolisso s'assoit pour la deuxième fois de suite avec les remplaçants. Notons enfin que Dominik Greif retrouve sa place dans les cages lyonnaises après l'intérim de Rémy Descamps contre les Aiglons.

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    19 commentaires
    1. Avatar
      Tom63 - jeu 22 Oct 26 à 20 h 04

      Pas une si mauvaise équipe sur le papier, on ménage quelques cadres (Morton, Tolisso, les latéraux) et les remplaçants auront l'occasion de se montrer.
      Je ne voyais pas Mata faire tout un match à droite (il aurait rapidement tiré la langue avec tous les allers-retours à faire), espérons que Kango profite de l'opportunité pour se montrer.
      Pas de Merah par contre, peut-être en seconde période à la place de Bidstrup ou Nartey ?

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      1. Avatar
        fandelol - jeu 22 Oct 26 à 20 h 17

        Peut-être qu'il compte titulariser Merah contre Paris du coup. Je vois pas les milieux enchainer 3 matchs de suite titulaires.

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        1. Juni38
          Juni38 - jeu 22 Oct 26 à 20 h 29

          oui je pense que merah est monté dans la hiérarchie , il est plus proche de l'équipe A que de la B ; il aura du temps de jeu à paris

    2. Koko
      Koko - jeu 22 Oct 26 à 20 h 11

      Il y a moyen de gagner par 2 buts d'écart

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      1. Avatar
        fandelol - jeu 22 Oct 26 à 20 h 19

        Doucement, c'est à l'extérieur quand même et on ne joue pas une sombre équipe albanaise ou moldave, sans leur manque de respect.

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    3. RBV
      RBV - jeu 22 Oct 26 à 20 h 11

      J’espère que Mata va se réveiller…sinon ça risque d’être très compliqué…

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    4. Avatar
      fandelol - jeu 22 Oct 26 à 20 h 18

      Bon, il y a du bon et du moins bon dans cette équipe. En attaque, c'est ce que j'espérais voir. En défense aussi à peu près. Il y a juste Mata axe gauche qui m'interroge, il me semble qu'il a plutôt été moyen de ce côté ci de la défense. On verra bien. Mais je préfère le voir ici qu'à droite.
      Par contre le milieu, bon, niveau créativité on repassera hein.

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    5. OLVictory
      OLVictory - jeu 22 Oct 26 à 20 h 24

      Un milieu rugueux mais pas très créatif. Espérons que les déboulés de Nartey précédent des bonnes passes décisives !

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      1. Avatar
        fandelol - jeu 22 Oct 26 à 20 h 49

        Les déboulés de Nartey? J'ai beau chercher, je me souviens pas de l'avoir vu faire des déboulés chez nous.

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    6. Toitoi
      Toitoi - jeu 22 Oct 26 à 20 h 24

      Cohérent. Après, certains ont intérêt à saisir l'opportunité qui leur est donnée, et Clinton, à faire un match a minima correct pour le bien de la défense.

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      1. Juni38
        Juni38 - jeu 22 Oct 26 à 20 h 28

        clinton fait ce qu'il peut , il a 33 piges maintenant

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    7. Juni38
      Juni38 - jeu 22 Oct 26 à 20 h 27

      c'est bien , Fonseca est attentif à la lecture de ce forum , chaque matin il trempe son croissant en analysant les conseils lus ici ( LOL )
      Il fait encore abondamment tourner pour ce match , et met nos trois cadres majeurs au repos .
      Il relance plusieurs jeunes d'un coup , la priorité est clairement le match à Paris , comme d'aucuns ici le demandaient .
      C'est bien paulo , continue ainsi .
      Les permutations , rotations , entre Greif et Descamps , je pige pas tout cependant , c'est du un jour l'un un jour l'autre ?

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    8. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - jeu 22 Oct 26 à 20 h 27

      Un mix entre les biberons, et q.q. uns plus aguerris.
      C'est certain que si l'on cumule les matchs européens joués par les 11 titulaires, on ne doit pas atteindre des sommets ! 😀
      A suivre donc....Mais
      ALLEZ L'OL ! 💖💙

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    9. OLVictory
      OLVictory - jeu 22 Oct 26 à 20 h 31

      J'attends avec impatience l'analyse du faux supporter qui va nous expliquer comment l'OL va perdre ce soir.
      J'ai hâte !

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      1. Avatar
        Eugène - jeu 22 Oct 26 à 20 h 36

        Il est suspendu du site. C'est beaucoup plus calme ! 😂

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    10. Juni38
      Juni38 - jeu 22 Oct 26 à 20 h 40

      Kango et Himbert , ça fait plaisir de les revoir , j'aime bien ces deux joueurs qui ne lachent rien.

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      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - jeu 22 Oct 26 à 20 h 47

        Trop content aussi, avec Boudache à côté d'eux ça peut être détonnant...

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    11. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - jeu 22 Oct 26 à 20 h 47

      Les sardines sont menées 1-0 en Autriche.
      Ça me fait toujours marrer !😀
      Pauvre Bruno...

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      1. Avatar
        fandelol - jeu 22 Oct 26 à 20 h 52

        En route pour le 8/8. 8 défaites en 8 matchs évidemment...

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