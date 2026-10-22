Hoffenheim - OL : en deux ans, l'effectif lyonnais a bien changé

À l'occasion de son déplacement en Allemagne, ce jeudi, l'OL retrouve Hoffenheim deux ans après son dernier passage. Depuis cette rencontre de Ligue Europa conclue sur un nul, l'effectif lyonnais a connu de nombreux changements.

Comme un air de déjà vu. Le 7 novembre 2024, les Lyonnais avaient quitté l'Allemagne avec un point. Menés après l'ouverture du score d'Hoffenheim, ils avaient réagi grâce à Abner, avant de penser tenir la victoire après un but d’Alexandre Lacazette dans le temps additionnel. Mais leur rival avait égalisé à quelques secondes du coup de sifflet final. Une confrontation qui se tenait déjà dans le cadre de la phase de classement de la Ligue Europa.

Huit joueurs encore présents à l'OL

Deux ans plus tard, le visage de l'équipe a largement évolué. Parmi les 23 joueurs retenus par Pierre Sage à l'époque, seuls Justin Bengui, Rémy Descamps, Abner, Clinton Mata, Moussa Niakhaté, Nicolás Tagliafico, Tanner Tessmann et Corentin Tolisso figurent toujours dans l'effectif lyonnais. Les autres ont quitté le club à l'image de Rayan Cherki, Alexandre Lacazette, Maxence Caqueret ou encore Georges Mikautadze. La liste peut même s'allonger avec Gift Orban, Saïd Benrahma, Wilfried Zaha et Jordan Veretout, qui ne font également plus partie du vestiaire.

Nicolás Tagliafico absent ce jeudi

Nicolás Tagliafico ne pourra pas retrouver Hoffenheim puisqu’il est actuellement blessé. L’Argentin fait partie des absents lyonnais à l’approche de cette troisième journée de Ligue Europa. Parmi les footballeurs restés à l'OL, c'est le seul qui ne sera pas de la partie. Pour Corentin Tolissi et consort, l'idée ce jeudi soir (21 heures) est de décrocher la première victoire de l'histoire face à Hoffenheim pour la quatrième opposition.