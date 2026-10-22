Hoffenheim - OL : un historique marqué par les matchs nuls

L'OL se déplace sur la pelouse d'Hoffenheim ce jeudi 22 octobre, pour la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Les Lyonnais auront l'occasion de presque s'assurer une place en barrages face à une équipe qu'ils n'ont jamais battue.

Avant ce rendez-vous en Allemagne, les confrontations entre les deux équipes affichent un bilan particulièrement serré. En trois rencontres européennes, aucune n'a réussi à prendre le dessus, avec trois matchs nuls. Les deux concurrents s'étaient affrontés pour la première et la seconde fois lors de la saison 2018-2019 en Ligue des champions, avant de se retrouver en Ligue Europa, en novembre 2024. À chaque fois, l'OL et Hoffenheim sont repartis dos à dos. Ce nouveau déplacement représente donc une occasion de mettre fin à cette série et de décrocher une première victoire face au club de Sinsheim.

Des confrontations spectaculaires

La première opposition entre les deux formations remonte au 23 octobre 2018. En voyage en Allemagne, l'Olympique lyonnais avait concédé le nul au terme d'une rencontre particulièrement animée (3-3). Deux semaines plus tard, les deux rivaux s'étaient retrouvés, cette fois-ci à Décines, pour un nouveau partage des points (2-2).

Six ans plus tard, Rhodaniens et ceux que l'on surnomme Die Kraichgauer se sont de nouveau croisés en C3. Le 7 novembre 2024, les Lyonnais semblaient pourtant proches de repartir avec la victoire grâce à un but d'Alexandre Lacazette dans le temps additionnel. Mais Hoffenheim avait réussi à égaliser dans les dernières secondes, leur permettant d'arracher un nouveau résultat équilibré.

L'OL a l'occasion de prendre enfin le dessus

Jeudi soir, les hommes de Paulo Fonseca auront une opportunité en or pour faire évoluer l'historique. Cette saison, Hoffenheim n'a gagné que deux fois en championnat et pointe à la 14e place de la Bundesliga. En C3, les Allemands n'ont même pas engrangé un seul point. De son côté, l'OL est premier de Ligue 1, et dans le top 8 de la Ligue Europa grâce à des succès face à Anderlecht (2-1) et Crystal Palace (3-2). Le trois à la suite est-il pour ce jeudi soir (21 heures) ? Ce serait l'occasion d'une première.