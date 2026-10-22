OL : Mads Bidstrup cherche à "améliorer son positionnement"

Jeudi, Mads Bidstrup est passé devant les médias à l'occasion d'une conférence. L'occasion de faire un point sur son intégration et les axes de progression travaillés par le Danois.

D'où viennent vos qualités physiques, est-ce qu'elles sont innées ou le fruit du travail ?

Mads Bidstrup : "Quand j'ai commencé, j'étais numéro 10, donc plus technique. Lorsque je suis arrivé en Allemagne, j'ai dû me réinventer en tant que footballeur, donc il fallait que je développe mes performances physiques à Leipzig (2018-2020 chez les jeunes) et à Salzbourg (2023-2026). Ce physique vient surtout du travail effectué. Les deux clubs ont eu un grand rôle dans la façon dont je joue.

"L'OL est une grande famille"

Comment avez-vous fait pour être si rapidement intégré ?

L'intégration ets importante, mais il faut savoir que l'OL est une grande famille. On est bien entourés et les leaders de groupe comme Corentin Tolisso et Moussa Niakhaté prennent soin de nous. Il y a aussi tous les jeunes qui ont veillé à ce qu'on soit bien pris en charge. C'est aussi ma personnalité, je suis quelqu'un de plutôt expansif donc j'ai réussi à m'intégrer. C'est cette façon d'être et ma mentalité qui m'ont aidé. La manière dont on prend soin des autres comme dans une grande famille a beaucoup œuvré à ça également.

Quels progrès avez-vous constatés au sein du collectif ?

C'est surtout le fait d'être ensemble. On a ce sentiment de communauté au sein de l'effectif. Bien sûr, on joue bien en ce moment, donc ça fait du bien aussi, mais l'ambiance, la bonne atmosphère entre coéquipiers, la façon de travailler. Tout ce feeling au sein de l'équipe est l'une des plus grandes raisons qui fait qu'on est là où on en est aujourd'hui.

"Je suis vraiment très content que l'entraîneur et tout le staff soient patients avec moi"

Est-ce que vous avez l'impression de progresser dans ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, notamment avec le ballon ?

Il faut toujours un peu de temps pour s'adapter aux différentes tactiques, à un différent groupe. Moi, je suis arrivé avec l'idée d'apporter ce que je pouvais et je sais qu'il faut encore que je progresse dans mon positionnement, que je sache à quel moment aller sur le ballon, donc améliorer un peu le timing. Je suis vraiment très content d'être dans une équipe qui me permet de me concentrer là-dessus et que l'entraîneur et tout le staff soient patients avec moi et me permettent de développer tout ça pour que j'améliore encore mon jeu.

Comment vous avez vécu cette fin de match dimanche face à Nice (2-1) ? Comment vous vous êtes calmé et reconcentré sur la Coupe d'Europe ?

On est tous d'accord pour dire que le match de dimanche dernier était fou. On est très contents que ça se soit terminé en notre faveur. Une victoire comme celle-là fait du bien. Pour l'ensemble de l'équipe, c'est très important, ça a fait du bien à nos têtes et ça nous a donné un bon sentiment. De toute façon ça fait partie de la vie d'un joueur de devoir remettre les pieds sur terre et se reconcentrer sur la prochaine rencontre. Il faut bien dormir et faire de la récupération pour être prêt pour le prochain défi et ce qu'on fera jeudi soir (à Hoffenheim)."