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Léa Motyka buteuse avec l'équipe de France à l'Euro U17
Léa Motyka buteuse avec l’équipe de France à l’Euro U17 (@UEFA)

OL Lyonnes : des fortunes diverses pour les U17 avec les Bleuettes

  • par Enzo Catolino

    • Les jeunes joueuses d'OL Lyonnes ont connu des fortunes diverses mercredi avec les équipes de France U17. Engagées dans deux compétitions différentes, les Lyonnaises ont vécu une journée bien contrastée.

    Au Mondial U17 (avec la génération 2009) au Maroc, les représentantes du club rhodanien se sont inclinées avec leurs compatriotes face au Japon (2-0). En Suède, dans le cadre des qualifications à l'Euro 2027 U17, Yasmine Benseba et Juliane Guillot ont participé au large succès français face à Israël (6-0).

    Un revers frustrant au Mondial

    Après avoir débuté la Coupe du monde par une victoire contre le Venezuela (2-0), les Bleuettes ont été battues par le Japon. Les joueuses de Franck Plenecassagne ont longtemps résisté avant de céder dans les dernières minutes sur un doublé de Mei Hanashiro (88e, 90e+3). Six joueuses d'OL Lyonnes figurent dans le groupe français pour cette compétition : Emma Motyka, Rosie Olando, Maëlys Ané, Méhisane Zidi, Léa Motyka et Gloria Benkoundou. La France devra rapidement rebondir pour conserver ses chances de qualification pour les huitièmes de finale. Elle affrontera la Zambie samedi 24 octobre pour son dernier match de poule.

    Benseba et Guillot participent au carton français

    L'ambiance était tout autre en Suède. Pour son entrée dans le premier tour de qualification à l'Euro 2027, l'équipe de France U17 a largement dominé Israël (6-0). Deux Rhodaniennes, Yasmine Benseba et Juliane Guillot, étaient concernées par ce rendez-vous. La prolifique attaquante s'est illustrée en inscrivant le deuxième but français à la 28e minute. Elle a permis aux Bleuettes de prendre le large après l'ouverture du score d'Anna-Rose Humbert.

    Les Françaises ont ensuite poursuivi leur démonstration pour s'imposer avec six buts d'écart. Aux côtés de Yasmine Benseba et Juliane Guillot, Aurélia Wyart et Aïnhoa Sagna représentent également OL Lyonnes dans ce groupe dirigé par Peggy Provost. Les Françaises poursuivront leur parcours samedi face aux Suédoises. Elles termineront cette première phase contre les Pays-Bas le 27 octobre.

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