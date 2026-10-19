La France a parfaitement lancé sa Coupe du monde féminine U17 au Maroc, en dominant le Venezuela (2-0) à Rabat. Les Lyonnaises Ané et Motyka ont participé au succès tricolore en inscrivant les deux buts de la rencontre.

Pour sa premier match dans la compétition, l'équipe de France U17 a affiché son efficacité face à une sélection vénézuélienne qui n'a pas réussi à revenir au score. Cette victoire permet aux joueuses de Franck Plenecassagne d'aborder leur deuxième rendez-vous avec confiance. Plusieurs joueuses d'OL Lyonnes (Emma Motyka, Rosie Olando, Maëlys Ané, Méhisane Zidi, Léa Motyka et Gloria Bekoundou) sont engagées dans ce Mondial avec les Bleuettes et ont clairement joué un rôle dans ce premier match.

Maëlys Ané et Léa Motyka font la différence

Les Françaises ont pris les commandes de la rencontre dès la 17e minute grâce à Maëlys Ané. Après un ballon mal repoussé par la défense adverse, la Lyonnaise a ouvert le score d'une frappe en première intention. Les Bleuettes ont ensuite conservé leur avantage jusqu’à la pause, malgré plusieurs occasions de creuser l’écart.

Au retour des vestiaires, le Venezuela a eu l'opportunité d'égaliser, mais Andrea Suarez a manqué son penalty. Quelques minutes plus tard, les Bleuettes ont obtenu à leur tour un penalty. Léa Motyka s'est chargée de le transformer, permettant à la France de prendre deux buts d'avance. Le score n'a pas évolué ensuite et la France s'impose pour ses débuts. Après cette entrée en matière réussie, les Bleuettes retrouveront le Japon mercredi 21 octobre. Les Nippones ont également remporté leur premier match, en s’imposant largement contre la Zambie (5-0).