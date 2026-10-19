TKYDG : l'OL leader, le PSG doit-il avoir peur ?

Vainqueur dans la douleur de l'OGC Nice dimanche (2-1), l'OL s'est installé en tête de la Ligue 1. Un succès qui permet d'aborder le choc contre le PSG avec confiance, dimanche prochain. Quand bien même un match de Ligue Europa se tiendra jeudi à Hoffenheim.

Cela faisait cinq ans que cela n'était plus arrivé. Pour voir l'OL tout en haut de la Ligue 1 à ce stade de la compétition qu'est la 7e journée, il faut remonter à la saison 2020-2021. À cette époque, les Lyonnais avaient fait la course en tête à la 19e journée et les supporters s'étaient mis à rêver d'une seconde partie de saison du plus bel effet. En 2026-2027, ils ne se mettent clairement pas à rêver car le chemin est encore très long jusqu'à la fin de l'exercice. Néanmoins, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont bien relevé la tête après l'élimination contre Fenerbahçe fin août.

C'est donc en qualité de leader qu'ils vont se présenter au Parc des Princes dimanche prochain face au PSG. Un statut de numéro 1 anecdotique puisqu'avec 14 points, l'OL partage ce bilan avec son futur adversaire, le Paris FC, Lille et Monaco. Cependant, ce lundi soir, votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" reviendra sur la prestation contre Nice dimanche et se projettera sur le futur proche des Lyonnais. Rappelons que TKYDG vous attend sur ses différentes plateformes les lundis à partir de 19 heures : Youtube, Twitch, Twitter. Un programme entièrement gratuit.