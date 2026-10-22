Brest : la tribune Quimper fermée pour la réception de l'OL

La commission de discipline de la LFP a sanctionné Brest après le comportement de ses supporters lors du match face à Angers le 10 octobre dernier. La tribune Quimper du stade Francis-Le Blé sera fermée pour la venue de l'OL.

L'Olympique lyonnais retrouvera un stade Francis-Le Blé privé d'une partie de son ambiance habituelle. La commission de discipline de la LFP s'est réunie ce mercredi 21 octobre. Elle a puni Brest après des incidents survenus lors de la 6e journée de Ligue 1 face à Angers. Cette affiche avait été marquée par l'utilisation d'engins pyrotechniques et des expressions orales insultantes constatées dans les tribunes.

Deux groupes de supporters historiques s'y installent

La décision de la LFP prévoit la fermeture de la tribune Quimper pour un match ferme, par révocation d'un précédent sursis. La sanction évoque aussi une rencontre supplémentaire avec sursis. Un coup dur alors que ces gradins accueillent normalement les Ultras Brestois 1990 et les Celtic Ultras 2001. Cette sanction prend effet le mardi 27 octobre, pour la réception de l'OL. Ce duel se disputera lors de la 10e journée de Ligue 1 le 8 novembre. Il sera donc concerné par cette mesure. Forcément, le spectacle, dans une enceinte où il est toujours difficile de venir gagner, sera particulier.