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Auteur du but égalisateur lors de Real Sociedad – OL (1-1), Corentin Tolisso n’a pas été loin d’offrir la victoire à son équipe. Néanmoins, le capitaine a été satisfait de la réaction de son équipe après le départ de Paulo Fonseca.

De notre envoyé spécial à Anoeta.

C’est un peu tout le paradoxe avec Corentin Tolisso. Il a beau ne pas être flamboyant sur le terrain, il arrive toujours à se rendre indispensable. Jeudi soir, le capitaine a remis ça face à la Real Sociedad en égalisant pour l’OL (1-1), avant de ne pas passer loin d’offrir la victoire à une minute de la fin. Néanmoins, ce point ramené du Pays basque avait tout d’un bon point, surtout à la vue de la situation actuelle au sein du club lyonnais.

Bien que menés au score, les Lyonnais ont trouvé les ressources pour revenir au score. Une situation qui avait du mal à se réaliser sous Paulo Fonseca, alors forcément, le capitaine était satisfait. « On avait à cœur vraiment de montrer qu’on avait du caractère malgré tout ce qui se passe en ce moment dans le club et c’est ce qu’on a fait, on a eu de la personnalité. Je crois qu’on a fait un bon match, solide, malgré ce but encaissé, on n’a pas abandonné, on n’a pas lâché. »

« Fonseca a énormément apporté au club »

Capitaine par l’exemple, Corentin Tolisso a forcément été interrogé sur le départ de Paulo Fonseca. Si dimanche, le numéro 8 de l’OL assurait ne pas savoir si le Portugais allait quitter le club ou non, le divorce a été acté mercredi. Sans amertume, le natif de Tarare a même fait preuve de compréhension envers son ancien coach. « J’ai été touché, parce que voilà, Paulo Fonseca a été un coach que j’estimais et que j’estime toujours énormément. Il a fait énormément de bien au club, comme j’ai pu le dire précédemment. Après, il est parti. Bien sûr que j’ai été déçu, mais je peux le comprendre, car c’était, comme il l’a dit, son club de cœur, il nous l’a expliqué aussi, donc j’arrive à comprendre ça. »

Cependant, et dans la lignée de Jorge Maciel mercredi, Corentin Tolisso a rappelé que « l’institution Olympique lyonnais est plus grande que tout. Il faut qu’on avance, on ne peut pas continuer à vivre dans le passé. »