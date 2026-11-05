Real Sociedad – OL : avant-match, horaire, diffusion TV

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L’Olympique lyonnais se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad ce jeudi 5 novembre, à l’occasion de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Après sa victoire contre Angers (2-0), en championnat, l’OL retrouve la scène européenne avec l’envie de renouer avec un succès européen.

Avant-match

Vainqueurs d’Angers (2-0), ce dimanche 1er novembre, les Lyonnais veulent désormais confirmer sur la scène européenne. Après deux succès contre Anderlecht (2-1) et Crystal Palace (3-2), ils ont connu un gros coup d’arrêt lors de leur dernière sortie, avec une défaite 3-0 sur la pelouse d’Hoffenheim. Ce rendez-vous à Saint-Sébastien représente donc une occasion de repartir de l’avant. C’est aussi le premier match de l’OL post-Fonseca, après le départ du coach au début de la semaine.

En face, la Real Sociedad reste un adversaire à prendre très au sérieux. Le club basque pointe à la 5e place du championnat espagnol et a obtenu 4 points en trois matchs de Ligue Europa. Néanmoins, leur dernière sortie a été marquée par une défaite lors du derby face à l’Athletic Bilbao. Les Lyonnais devront donc se méfier de cette équipe plutôt à l’aise à domicile avec seulement deux défaites toutes compétitions confondues.

À quelle heure se joue Real Sociedad – OL ?

La rencontre entre la Real Sociedad et l’Olympique lyonnais se disputera ce jeudi 5 novembre à 18 h 45. Les deux équipes s’affronteront à la Reale Arena, à Saint-Sébastien, dans le cadre de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. La rencontre sera arbitrée par le Grec Anastasios Papapetrou. Il sera entouré de trois compatriotes. En effet, à ses côtés nous retrouverons ses assistants Tryfon Petropoulos et Andreas Fotopoulos. Le quatrième homme sera Christos Vergetis, chargé d’annoncer les temps additionnels et les changements. Pour gérer la vidéo, on comptera sur Angelos Evangelou et l’Allemand Christian Dingert.

Sur quelle chaîne voir Real Sociedad – OL ?

Comme toutes les rencontres de Ligue Europa, le match entre la Real Sociedad et l’OL sera diffusé sur les antennes de Canal+, plus particulièrement sur Canal+ Foot.