Matarazzo avant Real Sociedad - OL : "Le départ de Fonseca ne change rien"

À la veille de la quatrième journée de Ligue Europa, Pellegrino Matarazzo a forcément été questionné sur le départ de Paulo Fonseca du banc de l'OL. Pour l'entraîneur de la Real Sociedad, le plan de jeu lyonnais restera dans la lignée de ceux vus avec le Portugais.

De notre envoyé spécial à Saint-Sébastien.

Depuis ce mercredi midi, c'est officiel : Paulo Fonseca n'est plus l'entraîneur de l'OL. Cela ne faisait plus vraiment de doutes depuis plusieurs jours déjà, mais il manquait encore l'officialisation. Dans un communiqué, le club lyonnais n'a pas manqué de critiquer le timing de ce départ dès le début du mois de novembre alors que l'OL pointe à la troisième place de Ligue 1 et reste sur un début de campagne européenne correct, malgré le revers à Hoffenheim. Au moment de préparer un déplacement à Saint-Sébastien, on a connu mieux et Jorge Maciel va devoir prendre la relève au pied levé. En charge de l'entraînement depuis lundi, le Portugais va ainsi connaître un deuxième intérim dans cette Ligue Europa après le match contre Ludogorets en janvier 2025.

"L'OL, une équipe très offensive"

La difficulté de préparer ce rendez-vous de Ligue Europa entre Rhône et Saône se traduit-elle également en Espagne et pour la Real Sociedad ? Aucunement à écouter Pellegrino Matarazzo, l'entraineur du club basque. "Non, pas du tout. Parce que le plan de jeu est clair. Je ne peux pas imaginer que le coach en place demain (jeudi) change beaucoup en deux jours de entraînement. Il ont connu le succès avec un style très clair et les joueurs restent les mêmes. Nous nous attendons à un style très similaire, même s'il peut forcément y avoir une petite variation." Mettant en avant une équipe lyonnaise "très offensive et avec beaucoup de joueurs qui se projettent dans la surface", l'entraîneur américain estime que la Real Sociedad devra "être très prudente défensivement et connectée".