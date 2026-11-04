Actualités
Pellegrino Matarazzo, entraîneur de la Real Sociedad
Pellegrino Matarazzo, entraîneur de la Real Sociedad (Photo by David Rogers / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Matarazzo avant Real Sociedad - OL : "Le départ de Fonseca ne change rien"

  • par David Hernandez

    • À la veille de la quatrième journée de Ligue Europa, Pellegrino Matarazzo a forcément été questionné sur le départ de Paulo Fonseca du banc de l'OL. Pour l'entraîneur de la Real Sociedad, le plan de jeu lyonnais restera dans la lignée de ceux vus avec le Portugais.

    De notre envoyé spécial à Saint-Sébastien.

    Depuis ce mercredi midi, c'est officiel : Paulo Fonseca n'est plus l'entraîneur de l'OL. Cela ne faisait plus vraiment de doutes depuis plusieurs jours déjà, mais il manquait encore l'officialisation. Dans un communiqué, le club lyonnais n'a pas manqué de critiquer le timing de ce départ dès le début du mois de novembre alors que l'OL pointe à la troisième place de Ligue 1 et reste sur un début de campagne européenne correct, malgré le revers à Hoffenheim. Au moment de préparer un déplacement à Saint-Sébastien, on a connu mieux et Jorge Maciel va devoir prendre la relève au pied levé. En charge de l'entraînement depuis lundi, le Portugais va ainsi connaître un deuxième intérim dans cette Ligue Europa après le match contre Ludogorets en janvier 2025.

    "L'OL, une équipe très offensive"

    La difficulté de préparer ce rendez-vous de Ligue Europa entre Rhône et Saône se traduit-elle également en Espagne et pour la Real Sociedad ? Aucunement à écouter Pellegrino Matarazzo, l'entraineur du club basque. "Non, pas du tout. Parce que le plan de jeu est clair. Je ne peux pas imaginer que le coach en place demain (jeudi) change beaucoup en deux jours de entraînement. Il ont connu le succès avec un style très clair et les joueurs restent les mêmes. Nous nous attendons à un style très similaire, même s'il peut forcément y avoir une petite variation." Mettant en avant une équipe lyonnaise "très offensive et avec beaucoup de joueurs qui se projettent dans la surface", l'entraîneur américain estime que la Real Sociedad devra "être très prudente défensivement et connectée"

    à lire également
    Corentin Tolisso (OL) face à Axel Witsel (Nice)
    OL : Corentin Tolisso au cœur du jeu rétro "Super Coco"

    Laisser un commentaire

    d'heure en heure
    Pellegrino Matarazzo, entraîneur de la Real Sociedad
    Matarazzo avant Real Sociedad - OL : "Le départ de Fonseca ne change rien" 16:38
    Corentin Tolisso (OL) face à Axel Witsel (Nice)
    OL : Corentin Tolisso au cœur du jeu rétro "Super Coco" 15:30
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : Zekovic viré après des manquements disciplinaires ? 14:30
    Paulo Fonseca lors d'OL - Sparta Prague
    OL : quel bilan retenir du passage de Paulo Fonseca ? 13:50
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : quel profil pour succéder à Paulo Fonseca ? 13:00
    Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'OL
    OL : "Ça a été un choc", Louis-Jean évoque le départ de Fonseca 12:17
    Yassine Benzia lors d'OL - Real Sociedad
    Real Sociedad - OL : les douloureux souvenirs de 2013 11:50
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    L'OL officialise le départ de Paulo Fonseca 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Mamadou Sarr pendant l'amical entre l'OL et Aix-les-Bains
    Real Sociedad - OL : l'heure des retrouvailles avec Mamadou Sarr 10:15
    Nicolas Tagliafico face à Lamine Yamal lors d'Argentine - Espagne
    OL : Tagliafico appelé avec l'Argentine malgré son faible temps de jeu 09:30
    Tabitha Chawinga lors de Malawi - Nigéria
    OL Lyonnes : Tabitha Chawinga pourrait être footballeuse africaine de l'année 08:45
    Paulo Fonseca dans un échange tendu avec Benoit Millot lors d'OL - Brest
    OL : Fonseca, quand l'émotion a trop souvent pris le pas sur la raison 08:00
    Paulo Fonseca lors de Lens - OL
    OL : Fonseca est arrivé au Portugal pour signer avec le Sporting 07:30
    Abner lors d'OL - Lille
    Ligue 1 - Ligue Europa : la fin novembre sera cruciale pour l'OL 03/11/26
    Ligue 1 : Dominik Greif et Julien Duranville (OL) dans les tops d'octobre ? 03/11/26
    Keito Nakamura avec le Japon
    OL : la Coupe d'Asie reportée, Keito Nakamura (Japon) concerné 03/11/26
    Un caméraman au Vélodrome lors d'OM - OL le 29 octobre 2023
    OL : réponse le 3 décembre pour les droits TV de la Ligue 1 03/11/26
    OL : Tant qu'il y aura des Gones spécial Paulo Fonseca en podcast et replay 03/11/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut