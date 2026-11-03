Ligue 1 - Ligue Europa : la fin novembre sera cruciale pour l'OL

Après un mois d'octobre très rythmé par les rendez-vous européens et de belles affiches en championnat, l'OL s'apprête à vivre un mois de novembre tout aussi dense. Les joueurs rhodaniens auront cinq rencontres à disputer, après avoir disputé celle face à Angers (2-0).

Initialement prévue le samedi 31 octobre, l'OL s'est imposé face à Angers (2-0) ce dimanche 1er novembre. Cela constituait la première rencontre d'un mois coupé en deux mais assez chargé. Le calendrier se poursuivra le jeudi 5 novembre à 18h45 avec un déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad pour la 4e journée de la phase de classement de la Ligue Europa. Les Lyonnais retrouveront ensuite le championnat trois jours plus tard, avec un nouveau voyage à Brest. Le coup d’envoi de cette 10e journée de Ligue 1 sera donné dimanche 8 novembre à 17h15. Ensuite, il sera temps de souffler avec la trêve internationale.

Lille et Lillestrøm après la trêve

Après la coupure, qui sera classique cette fois-ci, les Rhodaniens reprendront la compétition avec un nouveau déplacement à Lille, le samedi 21 novembre à 20h45, pour le compte de la 11e journée de championnat. Avec Carlos Vicens à leur tête ? C'est une possibilité. Ils retourneront ensuite Décines lors de la réception de Lillestrøm, le jeudi 26 novembre à 21 heures, à l'occasion de la 5e journée de C3.

Enfin, les coéquipiers de Corentin Tolisso concluront leur mois devant leur public en accueillant l'AS Monaco. Cette affiche de la 12e journée de Ligue 1 est programmée le dimanche 29 novembre à 20h45. Avec six rencontres en l'espace de 28 jours, le menu sera copieux, même divisé en deux par une pause.

Le programme de l'OL au mois de novembre

Real Sociedad - OL : jeudi 5 novembre à 18 h 45 (J4 Ligue Europa)

Brest - OL : dimanche 8 novembre à 17 h 15 (J10 Ligue 1)

Lille - OL : samedi 21 novembre à 20 h 45 (J11 Ligue 1)

OL - Lillestrøm : jeudi 26 novembre à 21 h 00 (J5 Ligue Europa)

OL - Monaco : dimanche 29 novembre à 20 h 45 (J12 Ligue 1)