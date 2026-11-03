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Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l’OL (AFP)

Deuxième intérim à l'OL pour Jorge Maciel

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Jorge Maciel prendra la suite de Paulo Fonseca cette semaine. Il s'agit du second intérim du Portugais à l'OL après celui réalisé en janvier 2025.

    Il était venu à l'été 2024 pour compléter et densifier le staff de Pierre Sage. Deux ans et demi plus tard, Jorge Maciel va côtoyer un troisième entraîneur numéro 1. Celui qui a presque toujours été adjoint partout où il est passé - hormis une expérience d'un semestre à Valenciennes en 2023 - a animé la séance d'entraînement lundi après le départ, pas encore officialisé, de Paulo Fonseca. Et il lui faudra même diriger ce groupe pendant au moins une semaine, jusqu'à la trêve internationale.

    En effet, c'est lui qui sera aux commandes de l'Olympique lyonnais pour les rencontres face à la Real Sociedad (jeudi en Ligue Europa) et Brest (dimanche, 10e journée de Ligue 1). Un calendrier pas évident, encore plus lorsqu'on est confronté à cette actualité brûlante. Car bien sûr, cela fera parler mercredi en conférence de presse. Mais cet exercice n'est pas inconnu du Portugais.

    Pendant 9 mois, il a aussi suppléé Paulo Fonseca au bord du terrain

    Jorge Maciel a même déjà effectué un intérim en coupe d'Europe. C'était en janvier 2025, après le licenciement de Pierre Sage. Avant que Paulo Fonseca ne prenne le relai, il était sur le banc pour le duel contre Ludogorets en C3 (1-1). Un interlude qui sera un peu plus long cette fois-ci.

    On rappellera également que durant la suspension de neuf mois de son compatriote, il se trouvait sur le bord du terrain. Une parenthèse encore différente du rôle d'intérimaire. Pas tout à fait la pression sur ses épaules non plus, alors qu'un autre coach est voué à récupérer l'équipe dans les jours à venir. Mais avant ça, le technicien de 41 ans a deux matchs à préparer.

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    1 commentaire
    1. OLVictory
      OLVictory - mar 3 Nov 26 à 13 h 52

      Courage Jorge, sois fort !

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