Le départ de Paulo Fonseca ne cesse de faire réagir dans l'environnement lyonnais. Dans Tant qu'il y aura des Gones, Aulasinho et Nicolas Puydebois sont revenus sur les circonstances de cette séparation.

L'annonce du départ de Paulo Fonseca est actuellement dans toutes les bouches lyonnaises. Dans notre émission quotidienne du lundi soir, Tant qu'il y aura des Gone", notre consultant Nicolas Puydebois n'a pas mâché ses mots envers le coach portugais. "En matière de respect, c'est un peu moyen", a-t-il affirmé. De son côté, notre chroniqueur Aulasinho est notamment revenu sur un épisode qui lui a mis la puce à l'oreille : "48 heures avant, on avait aucune information. Un jour avant le match, on commençait à avoir les premières rumeurs et quand il y a eu l'attroupement autour du coach, on a compris qu'il se passait quelque chose."

L'ancien gardien regrette surtout la manière dont Paulo Fonseca a géré ses dernières prises de parole. Il estime que le Portugais n'a pas assumé ses précédents discours au moment où il était attendu sur des explications. Une attitude qu'il considère comme un manque de respect envers l'institution rhodanienne. "Ce qui m'agace, c'est quand il est venu défendre son bilan, il avait préparé des arguments. Dimanche, au lieu d'assumer, il était évasif. Tu es venu nous dire des choses qui étaient fausses et là, quand il faut dire la vérité, il n'y a plus personne. Assume jusqu'au bout", a-t-il lancé.

"Un geste égoïste" pour Nicolas Puydebois

Pour Nicolas Puydebois, le problème dépasse donc le simple départ de l'entraîneur. C'est la manière de quitter le club qui le chagrine. "Quand il a eu sa suspension de neuf mois, l'OL l'a soutenu alors que c'était un motif de faute grave pour le licencier. L'Olympique lyonnais l'a respecté et soutenu et lui nous remercie en faisant un geste égoïste", a-t-il déclaré.