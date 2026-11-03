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Paulo Fonseca lors d'OL - Angers
Paulo Fonseca lors d’OL – Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Nicolas Puydebois dénonce un "manque de respect de l'institution" après le départ de Fonseca

  • par Enzo Catolino
  • 6 Commentaires

    • Le départ de Paulo Fonseca ne cesse de faire réagir dans l'environnement lyonnais. Dans Tant qu'il y aura des Gones, Aulasinho et Nicolas Puydebois sont revenus sur les circonstances de cette séparation.

    L'annonce du départ de Paulo Fonseca est actuellement dans toutes les bouches lyonnaises. Dans notre émission quotidienne du lundi soir, Tant qu'il y aura des Gone", notre consultant Nicolas Puydebois n'a pas mâché ses mots envers le coach portugais. "En matière de respect, c'est un peu moyen", a-t-il affirmé. De son côté, notre chroniqueur Aulasinho est notamment revenu sur un épisode qui lui a mis la puce à l'oreille : "48 heures avant, on avait aucune information. Un jour avant le match, on commençait à avoir les premières rumeurs et quand il y a eu l'attroupement autour du coach, on a compris qu'il se passait quelque chose."

    L'ancien gardien regrette surtout la manière dont Paulo Fonseca a géré ses dernières prises de parole. Il estime que le Portugais n'a pas assumé ses précédents discours au moment où il était attendu sur des explications. Une attitude qu'il considère comme un manque de respect envers l'institution rhodanienne. "Ce qui m'agace, c'est quand il est venu défendre son bilan, il avait préparé des arguments. Dimanche, au lieu d'assumer, il était évasif. Tu es venu nous dire des choses qui étaient fausses et là, quand il faut dire la vérité, il n'y a plus personne. Assume jusqu'au bout", a-t-il lancé.

    "Un geste égoïste" pour Nicolas Puydebois

    Pour Nicolas Puydebois, le problème dépasse donc le simple départ de l'entraîneur. C'est la manière de quitter le club qui le chagrine. "Quand il a eu sa suspension de neuf mois, l'OL l'a soutenu alors que c'était un motif de faute grave pour le licencier. L'Olympique lyonnais l'a respecté et soutenu et lui nous remercie en faisant un geste égoïste", a-t-il déclaré.

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    6 commentaires
    1. RBV
      RBV - mar 3 Nov 26 à 9 h 52

      "Manque de respect de l'institution"...mais si l'institution est d'accord pour le laisser partir ? Le club est à la recherche de la moindre économie et on réussit à faire partir un entraineur pour 5M de transfert + son économie de salaire (à peu près la même somme) alors qu'on va passer devant la DNCG dans quelques mois...
      Cela ne vous effleure pas l'esprit que cette décision a été difficile à prendre pour tout le monde mais que TOUT LE MONDE y trouve son compte ?
      J'ai du mal à comprendre pourquoi il faut absolument avoir un méchant dans cette histoire ? De toutes façons, si Fonseca était parti libre en fin d'année, on lui aurait craché dessus aussi en expliquant qu'il aurait pu faire un effort pour le club après avoir couté si cher et nous avoir fait raté la LDC blablabla...
      Pardon Nicolas mais franchement, je trouve cette manière de présenter les choses assez petite...

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      1. Avatar
        regard01 - mar 3 Nov 26 à 10 h 08

        Bonjour RBV, d’accord avec toi. Même si j’en conviens, le moment est difficile, l’OL ne s’est pas opposé à son départ. La négociation a sans doute commencé en septembre et si le club avait voulu le garder il n’y aurait pas eu de pb. Fonseca aurait continué sans histoire, j’en suis convaincu. Ce n’est pas le sombre personnage décrit ici par certains

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    2. Jmd71
      Jmd71 - mar 3 Nov 26 à 9 h 54

      Nico à bien résumé la situation :
      Fonseca bon entraîneur mais nul dans ses lectures de matchs, trouillard ,pas offensif
      Fonseca imbu de lui même , narcissique, et surtout un type ABJECT qui a oublié que l OL l a gardé quand il avait pété les plombs, et pris 9 mois de suspension,( c était motif de licenciement) et comme remerciements, il PLANTE le club pour sa petite personne entetée.
      Alors, fonsecaca, toi qui n a de sentiments que pour toi , va faire tes chougnaleries ailleurs, et cassé toi. Je ne ne te souhaite même pas bon vent. C est honteux de bafouer l institution de cette manière.

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    3. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - mar 3 Nov 26 à 10 h 08

      Pour être entraîneur il faut avoir une forte personnalité ! On lui demande de diriger des joueurs qui doivent aussi avoir de la personnalité et du caractère. De Guy Roux à Mouriho ou « El Loco ce ne sont pas des « agneaux » sinon ils se font « bouffer tout cru » . Quant au départ de Fonseca ça arrange tout le monde! L OL ne voulait plus payer un entraîneur aussi cher et le joueur a saisi l’opportunité offerte par le sporting son club de cœur et qui lui assure un salaire conséquent et le retour chez lui! J’aurai aimé connaître le fonds de cette transaction et egalement qu auriez vous fait à sa place ?..,,

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    4. Bioman
      Bioman - mar 3 Nov 26 à 10 h 10

      Nico fait des analyses à hauteur d'un supporter de base !
      Dans un autre article j'ai vu un participant parler de l'esprit critique...j'invite Nico à s'ouvrir au sujet...

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    5. Avatar
      GoNL - mar 3 Nov 26 à 10 h 10

      Nico, avec tout le respect qu’on lui doit (et tout en sachant son attachement au club qui n’est pas à mettre en doute), ne représente pas l’institution.
      Et l’institution n’a rien dit et a laissé faire. Peut-être même que l’institution a très bien organisé les choses pour effacer une ardoise, faire des économies, et s’éviter une renégociation de contrat compliquée.
      Quand on parle d’institution, c’est souvent pour faire appel à la morale, et, franchement, c’est naïf ou hypocrite, quand on sait comment se passent les transferts ou les licenciements dans le foot.
      La seule chose que l’institution peut faire de bien c’est communiquer, et expliquer comment elle défend ses propres intérêts.
      Un supporter peut avoir le droit de se sentir floué, mais c’est comme ça. Demandez à un supporter du Sporting Lisbonne ce qu’il en pense, il dira toute la loyauté que Fonseca a démontré pour « l’institution »

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